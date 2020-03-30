Koronavirüs hazır giyimde "kışlık" mesaisini erken başlattı
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, koronavirüs salgını nedeniyle yazlık ürün siparişlerinin durduğunu, sektörün kışlık giysi mesaisine yöneldiğini söyledi.
30.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:07
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, koronavirüs salgını nedeniyle yazlık ürün siparişlerinin durduğunu, sektörün kışlık giysi mesaisine yöneldiğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com