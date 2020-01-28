Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bini aştı

28.01.2020 07:20 | Son Güncelleme: 28.01.2020 07:20

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

Çinli yetkililer koronovirüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülkede koronavirüsün bulaştığı toplam kişi sayısının 27 Ocak itibarıyla 4 bin 515 olduğunu açıkladı. Bir gün önce koronavirüsün bulaştığı toplam kişi sayısının 2 bin 835 olduğu bildirilmişti.

Çinli yetkililer yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıklamıştı.

Hubei eyaletinin çoğu ile virüsün ortaya çıktığı şehir ve eyaletin başkenti Vuhan karantinaya alınmış durumda.

Yurt dışında da 40'tan fazla hasta tespit edildi. Bu ülkeler arasında ABD, Japonya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore de var.

Şimdiye kadar Çin sınırları dışında hayatını kaybeden olmadı.

'2019-nCoV' ismi verilen koronavirüs, insanlarda zaatüre belirtilerinin görülmesine yol açıyor.

İnsanlarda virüsün kuluçka döneminin, yani hiçbir belirti göstermediği dönemin 1-14 gün arası sürdüğü tahmin ediliyor.

Bu süreçte insanlar hasta olduklarını bilmeden etrafındakilere virüsü bulaştırabiliyor.

Çin ne gibi önlemler alıyor?

Vuhan karantina uygulaması başladığından beri bir hayalet kent görünümünde.

Yetkililer sokağa çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

Toplu taşıma araçları da iptal edilmiş durumda.

Hem başkent Pekin hem de Şangay'da, Hubei eyaletinden gelenler 14 gün boyunca gözlem altında tutuluyor.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için yetkililer, Çin'deki büyük çaplı yeni yıl etkinliklerini de iptal etmiş durumdalar. Yeni yıl nedeniyle gerçekleşen tatil dönemi de 3 gün daha uzatıldı.

BBC'nin Çin muhabiri Robin Brant, ülkenin asli tatil döneminin uzatılmasının sıradışı olduğunu söylüyor, "Ancak yarım milyar insanın trenlere, uçaklara ve otobüslere binmesi ve ülkeyi baştan başa geçmesi hükümetin istediği son şey" diyor.

Yurt dışında durum ne?

ABD vatandaşlarına, Çin'e yönelik seyahat planlarını gözden geçirme ve özellikle Hubei eyaletine seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.

Washinton yönetimi, Vuhan şehrindeki Amerikalı vatandaşları ve diplomatik personeli birkaç gün içerisinde tahliye etmeyi planlıyor.

Başka ülkeler de vatandaşlarına elzem olmadıkça Çin'e seyahat etmeme uyarısı yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülke yetkililerine göre, Çin'in dışında 47 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

En son Pazartesi gecesi Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü açıklandı.

Bavarya Sağlık Bakanlığı'ndan bir sözcü, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Bavyera eyaletinde yer alan Starnberg kasabasından bir kişide koronavirüsün görüldüğünü, söz konusu kişinin karantinaya alındığını, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesinin dezenfekte yöntemleri hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

Çin dışındaki yeni tip koronavirüs vakaları: