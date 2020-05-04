Koronavirüs Hayalet Taşıyıcıları Takibe Alınıyor

Koronavirüsü taşıyan ancak semptomlarını göstermeyen kişilere hayalet taşıyıcı deniyor. Uzmanlar aktif koronavirüs vaka sayısının %30'una yakın oranda hayalet taşıyıcılar olduğunu belirtiyor.

Koronavirüsü taşıyan ancak semptomlarını göstermeyen kişilere hayalet taşıyıcı deniyor. Uzmanlar aktif koronavirüs vaka sayısının %30'una yakın oranda hayalet taşıyıcılar olduğunu belirtiyor. Hayalet taşıyıcıların, salgının yeniden başlaması için tehlike oluşturduğu belirtilirken Sağlık Bakanlığı hayalet taşıyıcıları tespit edebilmek için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de 22.000'e yakın koronavirüs vakası olduğu ve bunun %30'u hesaplandığında 36.000 hayalet vaka olduğu belirtilmişti. Hayalet taşıyıcılar hiçbir semptom yaşamadıkları için virüsü taşıdıklarını farkında olmuyor ve en büyük tehlike de bu noktada oluşuyor. Bu nedenle uzmanlar vaka sayılarında düşüş yaşansa, önlemlerde gevşetilmeye gidilse, normal hayata dönülmeye başlansa dahi uzun bir süre daha özellikle sosyal mesafeye çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Hayalet Taşıyıcıları Belirlemek için Toplu Testler Yapılacak

Hastaneye koronavirüs şüphesiyle başvuran kişi sayısında ve vaka sayılarında azalmanın meydana gelmesiyle birlikte günlük test sayısında da azalmanın meydana geldiği belirtiliyor. Uzmanlar, hayalet vakalar da göz önüne alındığında günlük test sayısının 40.000'in altına düşmemesi gerektiğini belirtiyor. Test kriterlerinin yenilenmesi ve riskli gruplara şüphe olmasa dahi koronavirüsü testi yapılması gerekliliği yetkililer tarafından görüşülüyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün toplumdaki yaygınlığını göz önünde bulundurarak yeni tedbirler üzerine konuştuklarını ifade etti. Koca, iş yerlerinde OSB gibi bazı toplu çalışma alanlarında testlerin gerçekleştirilmesini planladıklarını, Gebze'ye 5 bin test kapasiteli laboratuvarın kurulduğunu belirtti. Gebze'de kurulan laboratuvar ile birlikte Türkiye'de 120 laboratuvar olduğu ve test kapasitesinin 60.000'e ulaştığını ifade eden Fahrettin Koca, pek çok sektör için test yapılabilirliğin arttırılmasını amaçladıklarını da sözlerine ekledi.