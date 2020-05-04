Koronavirüs: Havayolları faaliyetlerine nasıl devam edecek?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: Havayolları faaliyetlerine nasıl devam edecek?

Koronavirüs: Havayolları faaliyetlerine nasıl devam edecek?
04.05.2020 08:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 08:50

Uçuşlar durdu, havalimanları kapandı, uçaklar park halinde bekliyor.

Havacılık küresel sektörler içinde en küreseli. Milyonlarca kişiyi istihdam ediyor, on milyonlarca kişinin geçinmesini sağlıyor, uluslararası iş ve tatillerin merkezi sinir sistemi rolünü görüyor.

Fakat bu sinir sisteminin büyük bir kısmı, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle işlemiyor.

Günlük uçuş sayıları yılbaşından beri yüzde 80 azaldı, bazı ülkelerde tamamen durdu.

Endüstri yaşam mücadelesi verirken havayolları, havalimanları ve yer hizmeti şirketleri nakit rezervlerini korumak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu şirketlerin gelirleri son derece azalmış durumda.

British Airways'in sahibi IAG 42 bin işçisinden 12 bine varan sayıda kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı, işlerin birkaç yıl daha normale dönmesinin beklenmediğini duyurdu.

EasyJet İngiltere'deki 4 bin işçisini iki aylığına ücretsiz izne çıkardı, Avustralya'da Qantas 20 bin çalışanına izin kullandırıyor, American Airlines'ın 700 pilotu ise erken emekli oldu.

Bu noktadan sonra insanlar yavaşça geleceğe bakmaya, dünyanın dört bir yanında havayollarının normale yakın bir hale nasıl gelebileceğini düşünmeye başladı.


haberler.com/haber/2020/05/04/koronavirus-havayollari-faaliyetlerine-nasil-2-13186076_o.jpg"/>


Normale dönüş için bazı bariz lojistik sorunlar var. Uçakların uçuşa, havalimanlarının da yolcu karşılamaya hazırlanması lazım. Zaman çizelgeleri oluşturulmalı, ona göre işçiler çalıştırılmalı.

Fakat küresel belirsizlik bunların yapılmasını zorlaştırıyor. Örneğin bir uçak hangi ülkeye uçabilecek, hangi ülkeler hangi tarihlerde uçuşa izin vermeye başlayacak belli değil. Uçuşlar ne gibi kurallar altında yapılacak bilinmiyor.

Dünyadaki uçakların üçte birine denk gelen 17 bin uçak şu anda dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında park halinde.

Üstelik park halindeki uçakların bile düzenli bakıma ihtiyacı var. Bazıları her an ihtiyaç olabilir düşüncesiyle hazır tutuluyor. Bazılarının ise uçuşa hazırlanması haftalar sürebilir.

Sektördeki işçilerin bir kısmının mesleğine devam etmek için belli saatlerde çalışma koşullarını yerine getirme zorunluluğu da bir diğer sorun. Örneğin pilotlar, bazı uçakları uçurabilmek için belli süreler boyunca uçuş veya simulasyonda uçuş yapmış olma şartını yerine getirmek zorunda. Hava trafik kontrolörleri ve mühendislerin de benzer şartları yerine getirmesi gerekiyor.


haberler.com/haber/2020/05/04/koronavirus-havayollari-faaliyetlerine-nasil-3-13186076_o.jpg"/>


Bazı havayolları ve havalimanları yeterli sertifikaya sahip çalışanlarının bulunduğundan emin olmak için uğraşsa da bazıları bu konuda zorlanacak.

İngiltere'de Sivil Havacılık Kurumu, gerektiğinde uçakların hızla havalara dönebilmesi için bu kurallara dair bir değişikliğe gidecek:

"Mevcut sıra dışı koşullar nedeniyle bir istisna uygulayacağız.

"Pilotların mümkün olduğunca eski şekilde çalışmaya devam edebilmesini bekliyoruz. İstisnadan faydalanmaları için, havayolu şirketinin bunun nasıl güvenli bir şekilde sağlanacağını göstermesi gerekecek."


haberler.com/haber/2020/05/04/koronavirus-havayollari-faaliyetlerine-nasil-4-13186076_o.jpg"/>


Bütün bunlar büyük lojistik sorunlar olsa da havacılık sektörü yöneticilerini uykusuz bırakan şey bunlar değil.

Yöneticiler en çok, hangi ülkenin seyahat yasağını ne zaman kaldıracağı konusundaki belirsizliğin sorun olduğunu söylüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Direktörü Alexandre de Juniac, "Bir küresel yeniden başlatma planı hazırlamaya uğraşıyoruz. Esas zorluk devletlerin ne zaman ne yapacağını kestirmek" diyor.

Juniac'a göre bazı seyahat kısıtlamaları bu yılın ikinci yarısında da yürürlükte kalacak, ülkeler öncelikle iç hatlarını açmaya, sonra kısa mesafeli uluslararası uçuşlara ardından da uzak mesafeli uçuşlara başlayacak.

Son olarak da kıtalararası seyahatler geri dönecek. Fakat bunun ne zaman olacağına dair bir fikirleri şimdilik yok.

Sosyal mesafe

Bir diğer bilinmeyen de, uçaklarda sosyal mesafenin ne kadar uygulanacağı.

İnsanlar bekleme salonları, güvenlik sıraları ve havalimanlarının diğer bölümlerinde nasıl ayrıştırılacak? Hangi testlerin yapılması gerekecek?

Bu havayollarını ilgilendirdiği kadar havalimanlarını da ilgilendiren bir mali konu. Örneğin havalimanı işletmecileri için mağazalar ve restoranlar önemli bir gelir kaynağı.

Havalimanı Operatörleri Birliği İcra Şefi Karen Dee, "Havalimanları için uçuş dışı gelirler çok önemlidir" diyor ve ekliyor:

"Bu sayede uçaklardan daha az ücret alabiliyoruz ve bunun karşılığında uçaklar da yolculardan daha az para alabiliyor.

"Havalimanlarında her şeyi mevcut duruma göre ayarlamak istemiyoruz. Çünkü birkaç ay sonra aşının bulunduğunu ve her şeyin normale döndüğünü duyma ihtimalimiz var."

'Koordinasyon önemli'

IATA yöneticisi Juniac, atılacak adımların koordinasyonla atılması gerektiğini düşünüyor:

"11 Eylül'den sonra yaşananları tekrar yaşamamalıyız. O dönemde her yerde farklı önlemler alınmıştı ve onları bir standarda sokmak çok zaman aldı. Hatta hala bazı farklılıklar var."

Doluluk oranı

Havayollarının uçaklarda da çeşitli önlemler alması gerekebilir. Lufthansa halihazırda uçaklarda orta koltuğu boş bırakıyor.

Bütün uçuşlarını durduran EasyJet de uçuşlara başlayınca aynısını yapmayı planlıyor.


haberler.com/haber/2020/05/04/koronavirus-havayollari-faaliyetlerine-nasil-5-13186076_o.jpg"/>


Havayolları kısa vadede bir önlem olarak bunu uygulayabilir. Fakat bunun da ciddi maliyeti var.

Havayollarının para kazanması için her uçuşta tüm koltuklarını doldurmaya çalışması gerekiyor.

Ucuz havayolları yüzde 90'ın üzerinde dolulukla uçtuğundan ötürü bu onlar için özel önem taşıyor.

Sadece orta koltukların boş bırakılması, doluluk oranının en fazla yüzde 65 olmasına yol açacak.

Juniac, bunun bir süreliğine mümkün olduğunu fakat uzun vadede devam etmesi durumunda endüstrinin değişmesi gerekeceğini söylüyor.

Ryanair CEO'su Michael O"Leary, bu uygulamanın "aptalca" olacağını söylüyor.

İngiltere'de hükümetin ülkeye gelen herkesi iki haftalığına karantinaya alması düşünülüyor.

Endüstri birliği Airlines UK, bu planın "İngiltere'ye uluslararası seyahati pratikte sıfırlayacağını, "hem havacılık sektörüne hem de İngiltere ekonomisine ölçülemeyecek büyüklükte zarar vereceğini" düşünüyor.

Uçakları havalandırmak işin kolay kısmı olabilir. Bu uçaklarda uçacak yolcuyu bulmak ise zor kısmı… Bu yüzden havacılık sektörünü bazı uzun vadeli değişimler bekliyor.

Turizm sektöründen bir yönetici "Tatil seyahatleri alanındaki şirketler için çok kötü olmayabilir, sonuçta insanlar yine tatile gitmek ister" diyor.

Fakat iş seyahatlerinde durum daha farklı.

Business class ve first class yolcuları sektörde gelirlerin yüzde 30'unu yaratıyor. Uzun mesafe uçuşlarında ise bu oran yüzde 70'e çıkıyor.

Şimdi bu yüksek gelirin azalma ihtimali var.


haberler.com/haber/2020/05/04/koronavirus-havayollari-faaliyetlerine-nasil-6-13186076_o.jpg"/>


Küresel ekonomik küçülme, büyük ticaret fuarlarının ve benzer etkinliklerin iptal edilmesi, şirketlerin yüz yüze görüşmeler yerine internet üzerinden görüşmeleri tercih etmeye başlaması her şeyin eski haline dönmesini geciktirebilir.

JLS Consulting danışmanlık firmasından analist John Strickland, "Birden fazla iş modelinin iç içe geçmesini göreceğimizi düşünüyorum, havayolları değişik şeyler deneyecek" diyor ve ekliyor:

"Havalimanlarında bekleme salonlarına erişimi olmayan light business class biletler olabilir. Yaratıcı fiyatlandırmalar için manevra alanı var."

Fakat havacılık sektörü tekrar havalanmaya hazırlanırken en büyük sorun, sektörün geleceğinin nasıl olacağı konusunda kimsenin tam anlamıyla emin olamaması.


haberler.com/haber/2020/05/04/koronavirus-havayollari-faaliyetlerine-nasil-7-13186076_o.jpg"/>


BBC

Dünya Manşet

Haberler

Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Haber
Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı Haber
Dünya genelinde koronavirüs salgınından iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü Haber
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı Haber
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti Haber
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi Haber
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor
Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Türkiye'nin ABD'ye yardımı manşetlerde! Bizden övgüyle bahsettiler
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un, uzun bir aradan sonra ilk kez ortaya çıktı
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Berat Albayrak Fahrettin Altun Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Cem Yılmaz Pınar Altuğ Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Samsun Antalya Pazartesi
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Havayolları faaliyetlerine nasıl devam edecek? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 09:01:35. #1.14#
title