Koronavirüs hava kirliliğini azalttı Koronavirüs nedeniyle Çin'deki ekonomik faaliyetler yavaşlayınca karbon emisyonları ve hava kirliği de azaldı.

Koronavirüs nedeniyle Çin'deki ekonomik faaliyetler yavaşlayınca karbon emisyonları ve hava kirliği de azaldı. Ancak bunun geçici bir durum olduğu düşünülüyor. Peki ya iklim krizi, dünyayı benzer şekilde sert önlemler almaya zorlayacak kadar tehdit edici değil mi?