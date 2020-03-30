Koronavirüs hava kirliliğini azalttı
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki ekonomik faaliyetler yavaşlayınca karbon emisyonları ve hava kirliği de azaldı.
30.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:47
Koronavirüs nedeniyle Çin'deki ekonomik faaliyetler yavaşlayınca karbon emisyonları ve hava kirliği de azaldı. Ancak bunun geçici bir durum olduğu düşünülüyor. Peki ya iklim krizi, dünyayı benzer şekilde sert önlemler almaya zorlayacak kadar tehdit edici değil mi?
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Kaynak: DailyMotion.com