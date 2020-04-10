Koronavirüs hastası, yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı
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Sivas, Güncel

Koronavirüs hastası, yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı

SİVAS'ta yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören koronavirüs hastası S.U. (48) adlı kadın, alkışlarla servise alındı.

10.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:41
Koronavirüs hastası, yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı

SİVAS'ta yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören koronavirüs hastası S.U. (48) adlı kadın, alkışlarla servise alındı. İl genelinde 46 kişi ise hastalığı yenerek taburcu edildi.

Sivas Numune Hastanesi'nde 19 Mart'tan beri koronavirüs tedavisi gören S.U., sağlık durumu iyiye gidince yoğun bakımdan servise alınmasına karar verildi. Dün sedye ile servise alınan hastayı sağlık personeli, 'Dikkat et kendine' diyerek alkışlarla uğurladı. Mutlu olduğu gözlenen S.U., yoğun bakım çalışanlarına el sallayarak karşılık verdi.Sivas'ta koronavirüs nedeni ile tedavi gören 46 hastanın sağlığına kavuşup, taburcu edildiği açıklandı. 


Kaynak: DHA

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