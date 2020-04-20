Koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı
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Malatya, Güncel

Koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki hasta, alkışlarla normal servise alındı.

20.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:27
Koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki hasta, alkışlarla normal servise alındı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, 62 yaşındaki erkek hastanın, 20 gün önce yoğun bakım servisine entübe olarak geldiği kaydedildi.

Yoğun bakım ekibince hastanın 15 gün solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapıldığı belirtilen açıklamada, "15 Nisan tarihinde extübe edildi. Bugün yoğun bakım tedavisini tamamlanarak servise çıkarıldı." ifadelerine yer verildi.

Alkışlarla normal servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın, kısa süre içerisinde şifa ile sevenlerine kavuşturulmasının ümit edildiği bildirildi.

Koronavirüs hastası yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Kaynak: AA

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