KORONAVİRÜS HASTASI TÜRK VATANDAŞI RUSYA'DAN İSTANBUL'A GETİRİLDİ (1)
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHAKoronavirüs hastası Türk vatandaşı 48 yaşındaki Zülfü Sezgin, Türkiye'de tedavi olma isteği yerine getirilerek hava ambulansıyla Rusya'dan İstanbul'a getirildi.
19.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:34
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Koronavirüs hastası Türk vatandaşı 48 yaşındaki Zülfü Sezgin, Türkiye'de tedavi olma isteği yerine getirilerek hava ambulansıyla Rusya'dan İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanına inen uçakla getirilen Sezgin, Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA