Koronavirüs hastası kalmayan Bartın'da, normalleşme tedbirlerle başladı
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Koronavirüs hastası kalmayan Bartın'da, normalleşme tedbirlerle başladı

KORONAVİRÜS tedavisi gören hastanın kalmadığı Bartın'da, yeni sosyal hayatın kuralları titizlikle yerine getiriliyor.

Koronavirüs hastası kalmayan Bartın'da, normalleşme tedbirlerle başladı
02.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:28

KORONAVİRÜS tedavisi gören hastanın kalmadığı Bartın'da, yeni sosyal hayatın kuralları titizlikle yerine getiriliyor.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından 200 bin nüfusa sahip 3 ilçesi ve 4 beldesi bulunan kentte sıkı önlemler alındı. Salgının başladığı 11 Mart'tan bugüne 3 bin 2 test yapılarak, toplam 135 vaka tespit edilirken, 4 kişi hastanede hayatını kaybetti, 131 kişi ise taburcu oldu.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında 11 Mart tarihinden itibaren aldığı sıkı tedbirlerle kentte virüsün yayılımı kontrol altında tutulurken, 8 Mayıs'ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Pandemi süresince Bartın'ın sahil şeridinde bulunan Amasra ve Kurucaşile ilçe merkezlerinde ise hiç vaka görülmedi. Süreç boyunca vaka artışının gözlendiği Ulus ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, Hasankadı beldesinde Uğurlar ve Bakraçboz köylerinde karantina uygulaması yapıldı.HER HAFTA DENETLEME YAPILACAKBartın Valiliği kontrollü normalleşme sürecinde denetimlerine başladı. Ekipler, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla denetimler yaparak, uygulamaları tutanakla kayıt altına alacak. 1 Haziran tarihindeki kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde açılan kafeler, restoranlar ve çay bahçelerinde esnaf metre ile masaların yerlerini hazırlayarak, kurallara uygun olarak işyerlerini açtı.İNKUM'DA DENETİMLER ARTIRILACAKHer yaz döneminde günde 50 bine yakın günübirlik tatilciyi ağırlayan İnkum tatil beldesinde kontrollü sosyal hayat öncesinde belediye ekipleri çalışmalarına başladı. Ekipler, yeni dönem için plaj temizliği, çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve plajdaki şezlongların mesafelerinin kurallara uygun yapılması denetimleri gerçekleştirecek."KURALLARA UYMAZSAK, HEPİMİZ ÇOK ÜZÜLÜRÜZ"Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, salgın süresince valilikle koordineli olarak çalıştıklarını belirterek, "Bartın Belediyesi olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara harfiyen uyduk. Şu anda il genelinde 135 vakamız oldu 4 vatandaşımızı kaybettik, 131 vatandaşımız da sağlıkla taburcu oldu. Tabi biz bunları yaparken, hep birlikte hareket ederek bu başarıya ulaştık. Ayrıca biz belediye olarak süreç içerisinde ücretsiz 135 bin maske dağıttık. Ama il genelinde neredeyse 1 milyona yakın ücretsiz maske dağıtımı yapıldı. Şimdi ise yeni normalleşmede sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmemiz gerekir. Şimdi 350'ye yakın kafeleri ve diğer iş yerlerinde, kentteki bütün çöp kutularını dezenfekte ettik. Yine Bartın kent merkezindeki yaklaşık 450 kilometrelik yolu günde 4 kez temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Yine 16 bin aracımızı kurduğumuz istasyonda dezenfekte ettik" dedi. Yeni bir sürecin başladığını ifade eden Başkan Akın, "Şimdi ise yeni bir süreç başlıyor. Özellikle toplu bulunan alanlarda işletmelerimizde sosyal mesafe kurallarını sürekli kontrol edeceğiz. Yine her yıl 500 bine yakın kişinin tatil için geldiği İnkum tatil beldesinde yeni dönem için çalışmalarımız başlattık. Özellikle kumsalda şezlongların mesafesi ve diğer kurallar konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda bu konu bitmiş değil, sadece azalma var. Eğer kurallara uymazsak gerekenleri yapmazsak, hepimiz çok üzülürüz. Ama biz de vatandaşlarımız da kurallarımıza uyarak, bunu da atlatacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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