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Koronavirüs hastası kadın öldü, eşi yoğun bakımda

Koronavirüs hastası kadın öldü, eşi yoğun bakımda
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Haberler | Güncel

TRABZON'un Yomra ilçesinde koronavirüse yakalanan Reyhan Sönmez (72), hayatını kaybetti, aynı hastalıktan yoğun bakım ünitesine alınan eşi Kaptan Sönmez'in (82) tedavisi sürüyor.

TRABZON'un Yomra ilçesinde koronavirüse yakalanan Reyhan Sönmez (72), hayatını kaybetti, aynı hastalıktan yoğun bakım ünitesine alınan eşi Kaptan Sönmez'in (82) tedavisi sürüyor.

Yomra'nın Özdil Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuklu Reyhan ve Kaptan Sönmez çifti, bir süre önce koronavirüse yakalandı  Çift, 2 gün arayla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Reyhan Sönmez dün hayatını kaybetti. Eşi Kaptan Sönmez'in ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.


Koronavirüs hastası kadın öldü, eşi yoğun bakımda

Koronavirüs hastası kadın öldü, eşi yoğun bakımda

Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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