Koronavirüs hastası isyan etti: Bir nişan yaptılar milletin geleceğini yaktılar Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Hacı Göl isimli bir vatandaş, katıldığı nişan töreninde koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma isyan eden Göl, "Bir nişan yapalım' dediler, 300 hane köy karantina altında. Milletin geleceğini yıktılar" dedi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde koronavirüse yakalanan Hacı Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler, 300 hane köy karantina altında. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TEDAVİYE ALINDI

Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi'nde oturan Hacı Göl, geçen günlerde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Göl'ün hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Göl, hastanede tedaviye alındı.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Göl'ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi'nde nişan töreninin yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli koronavirüs testinden geçirildi. Çok sayıda kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

"MİLLETİN GELECEĞİNİ YIKTILAR"

Hastanede tedavi altında olan Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın. Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

Kaynak: DHA