Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
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Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım

Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de koronavirüs tedavisi gören Ömer Karakoyun (27), "Aşımı yaptırmadım. Çünkü çevremdekiler 'Gerek yok, aşı olan da koronavirüse yakalanıyor' dedi.

KAYSERİ'de koronavirüs tedavisi gören Ömer Karakoyun (27), "Aşımı yaptırmadım. Çünkü çevremdekiler 'Gerek yok, aşı olan da koronavirüse yakalanıyor' dedi. Biz de biraz ihmale aldık. Eşim hamileydi. Doğum yaptıktan sonra aşı oluruz dedik ve erteledik meğerse sağlığımızı ertelemişiz. En büyük yanlışı orada yapmışız. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Aşımı eğer yaptırmış olsaydım belki de şu an 14 günlük çocuğumun yanındaydım. Buradan çıkınca aşı tarihim gelir gelmez ilk işim aşımı yaptırmak olacak" dedi.

Kayseri'de PVC ustası Ömer Karakoyun, 11 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Kayseri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkan Karakoyun, evinde karantinaya alındı. Evinde 8 günün sonunda durumu ağırlaşan Karakoyun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine başlanan Karakoyun'un koronavirüs aşısını yaptırmadığı öğrenildi. 14 gün önce ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Karakoyun, hastalık nedeniyle ailesinden ayrı kaldı. Yaşadığı süreci anlatan Karakoyun, "Testim pozitif çıktı. 8 gün evde kaldım. Bu günler ağır geçti. Sonra hastaneye başvurdum. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Röntgen çektiler ve tedaviye alındım. Virüs ciğerlerime sıçramış. 3 gündür de buradayım. Aşımı yaptırmadım. Çünkü çevremdekiler 'Gerek yok, aşı olan da koronavirüse yakalanıyor' dedi. Biz de biraz ihmale aldık. Eşim hamileydi. Doğum yaptıktan sonra aşı oluruz diye düşündük ve erteledik. Meğerse sağlığımızı ertelemişiz. En büyük yanlışı orada yapmışız. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Aşımı eğer yaptırmış olsaydım belki de şu an 14 günlük çocuğumun yanındaydım. Buradan çıkınca aşı tarihim gelir gelmez ilk işim aşımı yaptırmak olacak" diye konuştu.

'KULAKTAN DUYMA ŞEYLERE İTİBAR ETMEYE GEREK YOK'Aşı yaptırmayanlara çağrıda bulunan Karakoyun, "Kimsenin söylediğine inanmayın. Kulaktan duyma şeylere itibar etmeye gerek yok. Televizyonda olsun hastanede olsun bütün sağlık çalışanları aşı olmamız gerektiğini söylüyor. Herkes kendisi için değil bizim için uğraşıyor. Bu yüzden herkes aşısını vurulsun" dedi.'VİRÜS ENFEKSİYONU AKCİĞERİNİ ETKİLEMİŞ DURUMDA'Ömer Karakoyun'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Hastamız daha önceden herhangi bir ek hastalığı olmayan biri. Tamamen sağlıklı bir birey. Maalesef dışardan duyduğu olumsuz aşı çekincelerine kaptıracak olan bilgiler yüzünden aşı olmayı ertelemiş. Şu an kendisini yataklı serviste takip ediyoruz. Çünkü sürekli oksijen ihtiyacı var. Virüs enfeksiyonu akciğerini etkilemiş durumda. Bundan sonraki hayatını sağlıklı devam edebilmesi için elimizden gelen tedaviyi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.YOĞUN BAKIMDA YATANLARIN YÜZDE 90'I AŞI YAPTIRMAMIŞ KİŞİLERKayseri Şehir Hastanesi'nde yataklı servis ve yoğun bakımda yaklaşık 400 hastanın olduğunu belirten Uzman Dr. Ayşin Toker, "Bunların yüzde 90'ı aşı yaptırmamış kişiler ya da yaptırdıkları aşıyı bir doz ya da iki doz yaptırmış ama devam dozlarını almayan kişiler. Aşılarımızı bir an önce yaptırmamız lazım. Eksik kalan dozlarımızı Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanır tanımlanmaz uygulamamız gerekiyor. Aşıların bağışıklığı daha aktif olarak uyarabilmesi için gerekli dozlar zaten bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. 'Tek doz yaptırdım gerek yok. 2 doz yaptırdım üçüncü doz için biraz bekleyebilirim' demek yerine Sağlık Bakanlığı tarafından aşılar tanımlandığı an devam dozlarını olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım
Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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Koronavirüs hastası: Aşımı yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım - Haberler
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