Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ağır geçirebilirdim
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Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ağır geçirebilirdim

Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ağır geçirebilirdim
Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Haberler | Güncel

ADANA'nın Seyhan ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Bedran Doğan (61), koronavirüse yakalandı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Bedran Doğan (61), koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşımı da yaptırmıştım. Aşımı olmasaydım eğer, bugün hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Aşılarınızı olun" dedi.

Seyhan'da ayakkabı boyacılığı yapan Bedran Doğan, koronavirüs salgınından korunmak için iki doz aşısını yaptırdı. Üçüncü doz için de randevu alan Doğan, 7 Ağustos'ta koronavirüse yakalandı. Evde karantinaya alınan Doğan, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, aşı olduğu için hastalığı hafif geçirdiğini söyledi ve aşı çağrısında bulundu.

'ÇOK TEHLİKELİ BİR HASTALIK, KİMSE AŞISINI İHMAL ETMESİN'Bedran Doğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"7 Ağustos'ta Covid-19'a yakalandım. Evde karantinaya alındım. İki aşımı da yaptırmıştım. Şuna dikkat çekmek istiyorum; iki aşımı olmasaydım eğer, bugün hastalığı çok çok ağır geçirebilirdim. Aşılarınızı olun. Bu çok sinsi bir hastalık. Allah'a emanetsin. Bazen öyle bir ağrı çöküyor ki insana, kemiklerin, her tarafın sızlıyor. Bağışıklık sisteminin çökmesi böyle bir şey olsa gerek. Öyle bir ağrı, öyle bir sızı var ki, geceleri 1-2 saat ancak uyuyabiliyorum. O da ağrıya dayanamayarak bayılmış mıyım, uyumuş muyum, onu da bilmiyorum. Bu çok tehlikeli bir hastalık. Kimse aşısını ihmal etmesin. Aşılarınızı muhakkak olun. İki doz aşımı olmuştum. Üçüncüye de randevu almıştım ki hastalandım. Bana bir şey olmaz demeyin. Ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Haliyle insanlara da yakındım" dedi.


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Koronavirüs hastası: Aşı olmasaydım, hastalığı çok ağır geçirebilirdim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş

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