Koronavirüs hastası: Aşı olmamıştım, çok pişmanım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs hastası: Aşı olmamıştım, çok pişmanım

Koronavirüs hastası: Aşı olmamıştım, çok pişmanım
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Sağlık

AKSARAY'da, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Lütfü Bıyık (34), "Aşı olmamıştım ve olmadığım için de çok pişman oldum. Aşı olmayan vatandaşlarımız lütfen aşısını olsun ve benim çektiğimi çekmesin" dedi.

AKSARAY'da, koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedaviye alınan Lütfü Bıyık (34), "Aşı olmamıştım ve olmadığım için de çok pişman oldum. Aşı olmayan vatandaşlarımız lütfen aşısını olsun ve benim çektiğimi çekmesin" dedi. 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre koronavirüs vaka sayısı 100 binde 361,69 olan Aksaray, en fazla vaka artışı yaşanan iller arasında yer aldı. Kentte aşılama oranı ise yüzde 67,4 olarak belirlendi. Koronavirüse yakalanıp, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve hastaneye ilk geldiğinde durumunun iyi olmadığını ve nefes alamadığını belirten Lütfü Bıyık, "5 gündür serviste tedavim devam ediyor. Oksijene bağlı bir hayat yaşıyorum. Aşı olmamıştım, çok pişmanım. Herkes mutlaka aşısını yaptırsın. Eğer bu şekilde hastanede yatmak istemiyorsanız. Benim çektiklerimi çekmeyebilirsiniz, herkes aşısını yaptırsın. Biz aşı olmadık halimiz ortada. Sizler aşınızı olun hayatınızı kurtarın" diye konuştu.

 


Koronavirüs hastası: Aşı olmamıştım, çok pişmanım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Hande Erçel Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Koronavirüs hastası: Aşı olmamıştım, çok pişmanım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:12:00. #1.14#

title