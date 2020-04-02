Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayın Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayınİngiltere, (DHA)- İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan Sharon Cook, hastane odasından ağlayarak tüm dünyaya evde kalmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Koronavirüs hastası ağlayarak yalvardı: Evden çıkmayın

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan Sharon Cook, hastane odasından ağlayarak tüm dünyaya evde kalmamaları konusunda çağrıda bulundu. Cook yaptığı açıklamada, 'İnsanların evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu bilmelerini istiyorum, arkadaşlarınızı özleseniz bile dışarı çıkmaya değmez' ifadelerini kullandı.

Lincolnshire bölgesindeki Cherry Willingham kasabasında yaşayan Sharon Cook, 23 Mart'ta koronavirüs semptomları gösterdiği için hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren ve iyileşme aşamasında olan Cook, hastane odasındaki hasta yatağından insanlara seslendi.

"NE OLUR DIŞARIYA ÇIKMAYIN DEĞMEZ"

Sosyal medyada paylaştığı görüntü ile insanlara seslenen Cook, 'Dışarıya çıkıp hızlıca bir görüntü kaydedeceğimi düşündüm. 23 Mart'tan beri COVID-19 nedeniyle hastanedeyim. Testlerim pozitif çıktı ve şimdi daha iyiye gidiyorum' dedi. Cook, henüz rahat nefes alamadığını ve konuşmakta zorlandığını ifade ederek, 'İnsanların evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu bilmelerini istiyorum, arkadaşlarınızı özleseniz bile dışarı çıkmaya değmez. Şu anda hastane odasındayım ve nefes almak için mücadele ediyorum' diye konuştu.

'ÖLÜMÜ BİLE KABUL EDEBİLİRDİM'

Virüs nedeniyle ateşinin çıktığını ve bunun dayanılmaz bir şey olduğunu belirten Cook, 'Ateşim vardı ve iki hafta boyunca kendimi çok hasta hissettim. Birisi beni öldürmek için bana enjeksiyon yapmak isteseydi bunu bile kabul edebilirdim. Çok kötüydü. Covid-19 gerçekten korkunç çünkü nefes alamadığınız için hareket etmekte dahi zorlanıyorsunuz' dedi.

Ayrıca Sharon Cook, ailesine seslenerek, yakında eve döneceğini belirtti. Cook, 'Gerçekten evi ve herkesi özlüyorum. Kendim için üzülüyorum. Benim tek uyarım insanların dışarı çıkmamasıdır, çünkü korkunç. En azından bunun üstesinden gelebiliriz ve yapmak istediklerimizi yapmak için vaktimiz olacak. Umarım yakında evde olacağım ve her şey yoluna girecek' diye konuştu.

Kaynak: DHA