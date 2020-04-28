Koronavirüs Hastalığını Atlatanlar Yeniden Yakalanabilir
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Koronavirüs Hastalığını Atlatanlar Yeniden Yakalanabilir

Şili tarafından verilen Koronavirüs bağışıklık belgesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından değerlendirildi.

Koronavirüs Hastalığını Atlatanlar Yeniden Yakalanabilir
28.04.2020 05:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 05:27

Şili tarafından verilen Koronavirüs bağışıklık belgesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından değerlendirildi. Kuruluş bu salgını atlatan kişilerin yeniden yakalanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Dünya genelinde pandemi haline gelen ve büyük sorunlara neden olan Koronavirüs hastalığı ne yazık ki durmak bilmiyor. 2 milyona yakın insanın hastalanmasına neden olan bu rahatsızlık, şu anda ABD merkez üssü olarak görülüyor. Daha önceden Avrupa, merkez üst halini almışken şimdi ABD büyük skandallar ile karşı karşıya.

Koronavirüs laboratuvar ürünü değil

Normal şartlarda herhangi bir hastalığı atlatan kişilerin, bu hastalığa karşı bağışıklık kazanması beklenir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu salgın biraz farklı.

Dünya genelinde birçok kez mutasyon geçirmiş olan yeni tip virüs, hasta olanlara tekrar bu bulaşabiliyor. Ayrıca mutasyon faktörü geçerli olmasa bile, yine de bazı kişilerde antikor üretiminin yetersiz olduğu görüldü. Bu durum virüsü atlatan kişilerin yeniden hastalanma ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü kesin bir dille virüse tekrar yakalanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Şili tarafından virüsü atlatan kişilere verilen tehlikesiz raporu, böylece geçersiz hale gelmiş oldu. Ülke virüsü atlatan kişilerin yeniden iş hayatına ve toplum hayatına dönmesini öngörüyordu. Ancak uluslararası sağlık kuruluşları ne yazık ki bunun doğru olmadığını özellikle ifade etti. Ayrıca bu virüsün laboratuvar ürünü olduğu konusunda da Dünya Sağlık Örgütü yalanlama tercihini kullandı.

Kaynak: Tamindir

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