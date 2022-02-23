Koronavirüs hastalarına ayrılan yatak sayısı 100'den 30'a düşürüldü

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, yüksek vaka sayılarına rağmen hastanelerde yatışlarda azalma olduğunu söyledi. Hastanede koronavirüs hastalarına ayrılan 100 yatak sayısını son 10 günde 30'a düşürdüklerini belirten Doğan, "Ülkemizde 100 binleri zorlayan vaka sayısı oldu. Tekirdağ olarak biz de nasibimizi aldık. Çok yüksek sayılarla seyrettik. Son 10 günde vaka sayılarında yüzde 50'ye varan azalma var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre Covid-19 vaka tablosunda; Tekirdağ'ın 100 bin kişide vaka sayısı 805,19 oldu. Tekirdağ, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta yüzde 84,95 ile mavi iller arasında bulunuyor. Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doç. Dr. Mustafa Doğan, vaka sayılarının artığı iller arasındaki Tekirdağ'da, alınan tedbirlerle vaka sayıları azalırken, hastanelerde yatan sayısının da düştüğüne değindi.