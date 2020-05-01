'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'
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'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'

'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'
01.05.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:43

'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr.

'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'

AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ece Varlık Özsoy, koronavirüs tanısı alan bazı kişilerde korku, kaygı gibi duygusal tepkilerin yanı sıra, uyku ve beslenme sorunlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Özsoy, "Bu hastaların bakımlarının sağlanması, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasında psikolojik ve sosyal destek çok önemli" dedi.

Klinik Psikolog Dr. Öğretim Üyesi Ece Varlık Özsoy, koronavirüs nedeniyle insanların korku, kaygı, endişe ve gerginlik yaşadığını söyledi. Koronavirüs tanısı alan hastaların belirtilerine göre tedavilerinin farklı aşamalar halinde devam ettiğini anlatan Özsoy, evde karantina altına alınan bireylerin ise daha yoğun korku, kaygı içerisinde yaşadığını belirtti. Koronavirüs hastalarının hastalığı sevdiklerine bulaştırmayla ilgili endişenin yanında yoğun suçluluk duygusu hissettiğini aktaran Dr. Özsoy, bunların belirsiz, aniden ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden durumlara karşı verilen doğal ve duygusal tepkiler olduğunu söyledi. Bazı hastaların bu süreci daha yoğun ve ağır geçirebileceğini belirten Özsoy, izole olmak ya da güvenli alan oluşturmak için tek başına kalmanın, hastanın yardım alıp alamayacağına ilişkin korku ve kaygılarının artmasına neden olabileceğini söyledi. Bu konularla ilişkili koronavirüs hastalarının uyku ve beslenme sorunları da yaşayabileceğini anlatan Ece Varlık Özsoy, bu hastaların fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini yorgun hissedebileceğini söyledi.

'DEPRESYON BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKABİLİYOR'

Ece Varlık Özsoy, koronavirüs nedeniyle yavaşlayan hayatın, ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte bazı kişilerde mutsuzluk, umutsuzluk, hüzün, endişe, hayattan keyif alamama ile temel uyku, beslenme gibi yaşamsal alanlarında ve işlevselliklerinde bozulmayla kendini gösteren depresyon belirtilerini de ortaya çıkartabileceğini anlattı. Özsoy, 'Bazı kişilerde ise tam tersi şekilde inkar süreçleri yaşanabilir. Bireyler kendilerinde bu hastalık belirtileri yokmuşçasına devam edebilirler ve tedbir almayabilir. Bu duruma bir tür savunma mekanizması olarak da bakılabilir. Yani, kişi baş edemediği yoğun duygusal yükü yok sayabilir. Her ne olursa olsun evde veya hastanede karantina altına alınan bireyler için yoğun bilgilendirme, yönlendirme ve sıkı takip gereklidir. Öncelikli konumuz temel ihtiyaçlarımız ve güvende olabilmektir. Bu sebeple bu kişiler özellikle güvenli kanallardan doğru bilgileri takip etmeli, günlük koronavirüs ile ilgili haber ve verileri takip etmede birtakım sınırlamalar yapmalıdır. Sağlık ekiplerince verilen yönergelere bağlı kalmalı ve takip eden sağlık çalışanlarıyla güvenli bir ilişki kurmalıdır. Bu da hızlı bir şekilde ihtiyaçların karşılanması ve doğru yönlendirmelerle mümkündür" diye konuştu.

'SOSYAL DESTEK SAĞLANMALI'

Bu dönemde sosyal desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Ece Varlık Özsoy, bu hastalarla sanal ortam ve farklı yollarla iletişim kurulmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs teşhisi konulmuş hastaların yaşadıkları süreci yakınlarıyla paylaşması ve onlara sık sık ulaşılabilmesi gerektiğini anlatan Özsoy, 'Bu hastaların bakımlarının sağlanması, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasında sosyal destek çok önemlidir. Eğer hastalık belirtileri müsaade ediyorsa günlük rutin hayatlarına yönergelere uyarak devam etmelidirler" dedi.

KORONAVİRÜS HASTALARINA PSİKOLOJİK DESTEK

Bazı kişilerin psikolojik durumlarında çok daha ağır tablolarla karşılaşabildiklerini belirten Ece Varlık Özsoy, bu durumlarda kişilerin mutlak suretle psikiyatrist ve klinik psikologlardan profesyonel yardım almaları gerektiği konusunda uyardı. Özsoy, 'Başta Türk Psikologlar Derneği olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşunun bir arada yürüttüğü Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) tam da bu amaçla kurulmuştur. KORDEP psikolojik veya psikiyatrik müdahalenin hızlıca sağlanması veya gerekli yönlendirmelerinin yapılabilmesi için sağlık çalışanları ile iletişim halinde olunmasını sağlayan bir programdır. Hem telefonla hem de çevrimiçi ulaşılabilmektedir ve ücretsizdir. İlk etapta İstanbul temelli oluşturulmuş olsa da şu anda tüm ülkemize yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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