'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'

'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli'
01.05.2020 08:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:04

AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ece Varlık Özsoy, koronavirüs tanısı alan bazı kişilerde korku, kaygı gibi duygusal tepkilerin yanı sıra, uyku ve beslenme sorunlarıyla karşılaştıklarını anlattı.

AKDENİZ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ece Varlık Özsoy, koronavirüs tanısı alan bazı kişilerde korku, kaygı gibi duygusal tepkilerin yanı sıra, uyku ve beslenme sorunlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Özsoy, "Bu hastaların bakımlarının sağlanması, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasında psikolojik ve sosyal destek çok önemli" dedi.

Klinik Psikolog Dr. Öğretim Üyesi Ece Varlık Özsoy, koronavirüs nedeniyle insanların korku, kaygı, endişe ve gerginlik yaşadığını söyledi. Koronavirüs tanısı alan hastaların belirtilerine göre tedavilerinin farklı aşamalar halinde devam ettiğini anlatan Özsoy, evde karantina altına alınan bireylerin ise daha yoğun korku, kaygı içerisinde yaşadığını belirtti. Koronavirüs hastalarının hastalığı sevdiklerine bulaştırmayla ilgili endişenin yanında yoğun suçluluk duygusu hissettiğini aktaran Dr. Özsoy, bunların belirsiz, aniden ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden durumlara karşı verilen doğal ve duygusal tepkiler olduğunu söyledi. Bazı hastaların bu süreci daha yoğun ve ağır geçirebileceğini belirten Özsoy, izole olmak ya da güvenli alan oluşturmak için tek başına kalmanın, hastanın yardım alıp alamayacağına ilişkin korku ve kaygılarının artmasına neden olabileceğini söyledi. Bu konularla ilişkili koronavirüs hastalarının uyku ve beslenme sorunları da yaşayabileceğini anlatan Ece Varlık Özsoy, bu hastaların fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini yorgun hissedebileceğini söyledi.

'DEPRESYON BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKABİLİYOR'Ece Varlık Özsoy, koronavirüs nedeniyle yavaşlayan hayatın, ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte bazı kişilerde mutsuzluk, umutsuzluk, hüzün, endişe, hayattan keyif alamama ile temel uyku, beslenme gibi yaşamsal alanlarında ve işlevselliklerinde bozulmayla kendini gösteren depresyon belirtilerini de ortaya çıkartabileceğini anlattı. Özsoy, "Bazı kişilerde ise tam tersi şekilde inkar süreçleri yaşanabilir. Bireyler kendilerinde bu hastalık belirtileri yokmuşçasına devam edebilirler ve tedbir almayabilir. Bu duruma bir tür savunma mekanizması olarak da bakılabilir. Yani, kişi baş edemediği yoğun duygusal yükü yok sayabilir. Her ne olursa olsun evde veya hastanede karantina altına alınan bireyler için yoğun bilgilendirme, yönlendirme ve sıkı takip gereklidir. Öncelikli konumuz temel ihtiyaçlarımız ve güvende olabilmektir. Bu sebeple bu kişiler özellikle güvenli kanallardan doğru bilgileri takip etmeli, günlük koronavirüs ile ilgili haber ve verileri takip etmede birtakım sınırlamalar yapmalıdır. Sağlık ekiplerince verilen yönergelere bağlı kalmalı ve takip eden sağlık çalışanlarıyla güvenli bir ilişki kurmalıdır. Bu da hızlı bir şekilde ihtiyaçların karşılanması ve doğru yönlendirmelerle mümkündür" diye konuştu.'SOSYAL DESTEK SAĞLANMALI'Bu dönemde sosyal desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Ece Varlık Özsoy, bu hastalarla sanal ortam ve farklı yollarla iletişim kurulmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüs teşhisi konulmuş hastaların yaşadıkları süreci yakınlarıyla paylaşması ve onlara sık sık ulaşılabilmesi gerektiğini anlatan Özsoy, "Bu hastaların bakımlarının sağlanması, bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasında sosyal destek çok önemlidir. Eğer hastalık belirtileri müsaade ediyorsa günlük rutin hayatlarına yönergelere uyarak devam etmelidirler" dedi.KORONAVİRÜS HASTALARINA PSİKOLOJİK DESTEK

Bazı kişilerin psikolojik durumlarında çok daha ağır tablolarla karşılaşabildiklerini belirten Ece Varlık Özsoy, bu durumlarda kişilerin mutlak suretle psikiyatrist ve klinik psikologlardan profesyonel yardım almaları gerektiği konusunda uyardı. Özsoy, "Başta Türk Psikologlar Derneği olmak üzere, birçok sivil toplum kuruluşunun bir arada yürüttüğü Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) tam da bu amaçla kurulmuştur. KORDEP psikolojik veya psikiyatrik müdahalenin hızlıca sağlanması veya gerekli yönlendirmelerinin yapılabilmesi için sağlık çalışanları ile iletişim halinde olunmasını sağlayan bir programdır. Hem telefonla hem de çevrimiçi ulaşılabilmektedir ve ücretsizdir. İlk etapta İstanbul temelli oluşturulmuş olsa da şu anda tüm ülkemize yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil Haberler
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile görüştüm
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Meteoroloji'den tüm bölgeler için sağanak yağış uyarısı: 5 gün boyunca devam edecek
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
Elon Musk, ABD'deki korona önlemlerini 'faşistlik' olarak değerlendirdi
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hande Yener Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Avrupa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 'Koronavirüs hastaları için psikolojik ve sosyal destek çok önemli' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 08:15:43. #1.15#
title