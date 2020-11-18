Koronavirüs: Harvey Weinstein hapishanede hastalandı ve 'Covid-19 şüphesiyle' gözlem altında

Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından ABD'de Mart ayında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in hapishanede hastalandığı ve gözlem altında olduğu açıklandı.

Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından ABD'de Mart ayında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in hapishanede hastalandığı ve gözlem altında olduğu açıklandı.

Açıklamayı yapan New York Wende Hapishanesi sözcüsü, Weinstein'in hastalığına ilişkin bilgi vermedi ve "Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ne doğrulayabilirim ne de yalanlayabilirim" dedi.

Bir temsilcisi de Press Association haber ajansına Weinstein'in ateşi olduğunu söyledi.

Yüksek tansiyon ve kalp hastası

68 yaşındaki Weinstein'in yaşı, kilosu, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı nedeniyle koronavirüs açısından riskli grupta olduğu belirtiliyor.

Hapishane sözcüsü Covid-19 belirtileri gösteren mahkumların hemen tecrit edildiğini ve test yapıldığını söyledi.

Hollowood'un en güçlü yapımcılarından biri olduğu dönemde 80 kadına tecavüz ve tacizle suçlanan Weinstein'in sağlık durumu, iki kadına tecavüz ve cinsel saldırıyla yargılandığı Mart'taki duruşmada tartışma konusu olmuştu.

Avukatları, mahkemeye bir yürüteç yardımıyla gelen Weinstein'in, sağlığının kötü olması nedeniyle üst sınır 29 yıl yerine altı sınır olan beş yılla cezalandırılmasını istemiş, "istenen cezanın Weinstein için fiilen müebbet anlamına geleceğini" savunmuştu.

Yargıç ise Weinstein'in pişmanlık göstermemesi nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırdığını açıklamıştı.

140 yıla kadar daha hapis cezası alabilir

Weinstein hakkında 2004-2013 yılları arasında California'da beş kadına tecavüz ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla ayrı bir dava açılmıştı.

11 Aralık'ta Weinstein'in Los Angeles'a nakli için bir duruşma yapılacak.

Harvey Weinstein'in suçlu bulunması halinde toplam 140 yıla kadar daha hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Weinstein'e yönelik suçlamaların ardından Ekim 2017'de sosyal medyada başlatılan #MeToo (#SenDeAnlat) Hareketi, hızla büyümüş ve dünyanın birçok yerinde kadınların maruz kaldıkları cinsel saldırıları anlattıkları bir platforma dönüşmüştü.