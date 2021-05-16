- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü
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- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | Sağlık

- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü Koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar yüz güldüren sonuçları da beraberinde getirdi.

- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü

EDİRNE - Koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar yüz güldüren sonuçları da beraberinde getirdi. Edirne'de risk haritası yüksek riski işaret eden kırmızı renkten, düşük riski temsil eden mavi renge döndü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle birlikte koronavirüs yoğunluğu hafiflemeye başladı. Tam kapanma dönemi öncesi Hayat Eve Sığar uygulamasında çok yüksek riski temsil eden kırmızı renge bürünen Edirne'nin geneli düşük riski temsil eden maviye döndü.

Kurallara uyulduğu gözlendi

Tam kapanma döneminde sessizliğe bürünen Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Kent merkezinde işlek caddelerde denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü
- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü
- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü
- Koronavirüs haritasında büyük değişim: Kırmızıdan maviye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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