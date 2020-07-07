Koronavirüs haritası: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 10,8 milyonu geçti, ülkelerde son durum ne? Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 10,8 milyonu geçti.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalarının sayısındaki artış hızı yavaşladığından, birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı. Ancak ABD, Çin, İngiltere gibi bazı ülkelerde vakaların artışa geçmesi ile bölgesel kısıtlamalara da geri dönülüyor.

2 Temmuz verileri itibarıyla dünyada koronavirüs vaka sayısı 10 milyon 843 bini, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 521 bini aştı.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz: