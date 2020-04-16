Koronavirüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
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Koronavirüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor

Koronavirüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyorTuba KARA, (DHA) Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çarpıcı bir araştırma geldi.

16.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:36
Koronavirüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor

Koronavirüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor

Tuba KARA, (DHA) Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çarpıcı bir araştırma geldi. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ( Covid-19), hapşırma yoluyla yaklaşık 8 metreye kadar bulaşabileceğini ortaya koydu.

Koronavirüs salgınında ölümlü vakaların artış gösterdiği ABD'li bilim insanları çarpıcı bir araştırmayı kamuoyuna duyurdu. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki uzmanlar, koronavirüsün bir hapşırmayla yaklaşık 8 metreye kadar nasıl yayabileceğini gösteren ağır çekim videosu hazırladı. Uzmanlar, hapşırmanın, Covid-19'un bilinen bir semptomu olmasa da virüsün yayılma yollarından biri olduğunu söylüyor.

SOSYAL MESAFEDE 2 METRE YETERLİ DEĞİL

Koronavirüsün öksürük ve yüzeylere dokunmak yoluyla da bulaşabildiği için sosyal mesafe önlemlerinin önemli olduğu belirtilirken, yeni araştırmalar önerilen iki metrelik kuralının yeterli olmayabileceğini öne sürdü.

VİRÜS HAPŞIRMAYLA 7-8 M YAYILABİLİYOR

Hapşırma yoluyla sekiz metreye kadar koronavirüsün bulaşabileceğini söyleyen ve araştırmaya liderlik eden Prof.Lydia Bourouiba,"Bireysel bir hastanın fizyolojisi, nem ve sıcaklık gibi çevresel koşulların çeşitli kombinasyonları göz önüne alındığında, gaz bulutu ve her büyüklükteki patojen taşıyan damlacıkların yükü 7-8 m arasında gidebilir? dedi.

DAMLACIK YÜZEYLERİ KİRLETEBİLİR

Öte yandan hapşırma süresi boyunca, her boyuttaki damlacıkların farklı oranlarda yerleştiğini veya buharlaştığını belirten Prof Bourouiba,"Gidişat boyunca yerleşen damlacıklar yüzeyleri kirletebilir, geri kalanı hareketli bulutta sıkışıp kalır. Sonunda bulut ve onun damlacık yükü momentumu ve tutarlılığı kaybeder ve bulutun içinde kalan damlacıklar buharlaşır? şeklinde konuştu. Bunun saatlerce havada asılı kalabilen kalıntılar ürettiğini ve havalandırma veya klima kontrol sistemleri ile hava akışını takip ettiğini söyledi. Ayrıca Bouroiba, "Bu verilerin Covid-19 ile ilgili klinik sonuçları olup olmadığı bilinmemektedir? ifadelerini kullandı.

'2 METRELİK MESAFE YETERLİ DEĞİL'

Önerilen 2 metre sosyal mesafe kuralının virüsün yayılmasını durdurmak için yeterli olmayabileceğini söyleyen Prof Bourouiba, "Bu mesafeler, damlacıkları uzun mesafelere taşıyan yüksek momentumlu bir bulutun olası varlığını dikkate almayan tahmini aralıklara dayanmaktadır. Bu ve diğer nedenlerle, uygun kişisel koruma ekipmanlarının giyilmesi, bir hastadan 2 metre uzakta olsa bile, enfekte olabilecek hastalara bakan sağlık çalışanları için hayati önem taşımaktadır? dedi.

Koronavirüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor

Kaynak: DHA

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