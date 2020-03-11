Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
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Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiği açıklamasından sonra vatandaşlar koronavirüs hakkında araştırmalar yapmaya başlaıd. En çok aranan konulardan biri ise Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? İşte Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!

11.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:02
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesiyle beraber Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor ve Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu gibi konular gündem oldu. Peki, Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu hangisi? İşte Koronavirüsün yaş gruplarına göre dağılımı!

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VERİLERİNE KORONAVİRÜS RAKAMLARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü TedrosAdhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4olduğunu duyurdu.

80 yaş ve üzeri kişiler:

80 yaş ve üzerindeki kişilerde ölüm oranı yüzde 14.8

70 - 79 yaşları arasındaki kişiler:

70 - 79 yaşları arasındaki ölüm oranı yüzde 8

0 - 69 yaşları arasındaki kişiler:

0 - 69 yaşları arasındaki ölüm oranı yüzde 3.6

50 - 59 yaşları arasındaki kişiler:

50 - 59 yaşları arasındaki ölüm oranı yüzde 1.3

20 - 29 yaşları arasındaki kişiler:

20 - 29 yaşları arasındaki kişilerde ölüm oranı yüzde 0.4

10 -19 yaşları arasındaki kişiler:

10 -19 yaşları arasındaki kişilerde ölüm oranı yüzde 0.2

HANGİ YAŞ GRUBU RİSK ALTINDA?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunsu.

Prof. Dr. Kara, hastalığın çocuklarda ve 50 yaşın altındaki kimselerde ölümcül olma riskinin çok düşük olduğunu belirterek, "Çocuklarda hastalanma oranı çok düşük, yani 9 yaşın altındaki çocuklarda. Virüsü alabiliyorlar; ama bu virüsün hastalık tablosuna neden olması çok düşük, öldürmesi neredeyse hiç yok. Yani çocuklarda ölümcül değil. 9 yaşından neredeyse 50 yaşına kadarsa yine hastalığın ölümcül olma ihtimali çok ama çok düşük. O kadar ağır seyretmiyor, binkişiden 2 kişisinden daha azında probleme neden oluyor. Ama yaş yükselmeye başladığı anda, işte o zaman ölümcüllüğü bir miktar artıyor. Hastalığın ağır geçirilmesi bir miktar artıyor. O nedenle virüsü herkes alabilir; ama hastalığın ağır geçirilmesindeki en önemli faktör veya en önemli risk sigara içmek gibi, 60 yaşın üstü gibi, şeker hastalığı gibi beraberinde özellikle kalp hastalığı, akciğer hastalığının varlığı gibi nedenler ölümcül olmasını artırıyor" dedi.

"SİGARA İÇİYORSANIZ RİSKİNİZ DAHA FAZLA"

Corona virüs ile ilgili risk gruplarına da dikkat çeken Ateş Kara söyle konuştu: "Virüsü alma yönünden herkes aynı riskte. Sigara içiyorsanız riskiniz daha fazla doğru; ama onun dışında virüsü alma yönünden herkes aynı riski taşıyor. O nedenle önlemleri herkesin alması lazım. Ama virüs aldıktan sonra hastalığın geçirilmesinde kimler daha ağır geçiriyor veya kimler hastaneye yatacak kadar ağır geçirebiliyor? İşte o grupta direkt olarak öne çıkan birincisi yaş. Yaşamın tecrübeli dönemi, 60-65 yaşın üstü. Artı tansiyon gibi, şeker hastalığı, kalp hastalığı ya da kronik akciğer hastalığı gibi altta başka bir hastalığı olanlar veya savunma sistemini zayıflatıcı ilaç kullananlar, bu kişilerde hastalığın daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Onların da riskinin çok daha yüksek olduğunu biliyoruz."

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Osman DEMİR
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