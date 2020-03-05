Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? Koronavirüsten kaç kişi öldü? Coronavirüs görülen ülkeler ve koronavirüsten ölenlerin sayısı!
2020'de dünyanın en büyük sorunu haline gelen ve her geçen gün vatandaşların daha büyük endişe duyasına neden olan koronavirüs, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de corona virüs şüpheli vakalarının görülmesi ile Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs görülen ülkeler ve koronavirüsten ölen sayısı!
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 3200'den fazla kişinin ölümüne neden olan kronavirüs, başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde can kayıplarına neden oldu. Peki, Koronavirüsten kaç kişi öldü?Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü? İşte Coronavirüs görülen ülkeler ve koronavirüsten ölenlerin sayısı!
DÜNYADA KORONAVİRÜS GÖRÜLEN ÜLKERDEKİ ÖLÜM VE VAKA SAYILARI!
Corona virüsün ortaya çıktığı Çin'de 80 bin 270 vaka sayısı kaydedildi.2 bin 981 kişinin hayatını kaybetti. 49 bin 853 kişi ise sağlığına kavuşarak taburcu edildi. İşte kıtalara göre dünyada görülen korona virüs vaka ve ölüm sayıları
AFRİKA KITASI CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Cezayir: Vaka sayısı 5
Mısır: Vaka sayısı 1
Nijerya: Vaka sayısı 1
Tunu Vaka sayısı 1
ASYA KITASINDA CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Çin: Vaka sayısı 80.270, ölen sayısı, 2.981
Nepal: Vaka sayıs, 1
Azerbaycan: Vaka sayısı 3
Afganistan: Vaka sayısı 1
Bahreyn: Vaka sayısı 49
Birleşik Arap Emirlikleri: Vaka sayısı 27
Endonezya: Vaka sayısı 8
Filipinler: Vaka sayısı 3
Gürcistan: Vaka sayısı 8
Hindistan: Vaka sayısı 6
Hong Kong: Vaka sayısı 8, ölen sayısı 2
Irak: Vaka sayısı 100, ölen sayısı 2
İran: Vaka sayısı 2.922, ölen sayısı 92
İrlanda: Vaka sayısı 1
İsrail: Vaka sayısı 12
Japonya: Vaka sayısı 23
Kamboçya: 1
Katar: Vaka sayısı 8
Kuveyt: Vaka sayısı 56
Lübnan: Vaka sayısı 13
Malezya: Vaka sayısı 36
Pakistan: Vaka sayısı 5
Rusya: Vaka sayısı 3
Singapur: Vaka sayısı 110
Sri Lanka: Vaka sayısı 1
Suudi Arabistan: Vaka sayısı 1
Tayland: Vaka sayısı 43, ölüm sayısı 1
Tayvan: Vaka sayısı 42, ölüm sayısı1
Umman: Vaka sayısı 12
Ürdün: Vaka sayısı 1
Vietnam: Vaka sayısı 16
AVRUPA KITASINDA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Almanya: Vaka sayısı 203
Bosna Hersek: Vaka Sayısı 1
Andorra: Vaka sayısı 1
Avusturya: Vaka sayısı 24
Belarus: Vaka sayısı 1
Belçika: Vaka sayısı 13
Çekya: Vaka sayısı 5
Estonya: Vaka sayısı 10
Finlandiya: Vaka sayısı 1
Fransa: Vaka sayısı 212, ölen sayısı 4
Hırvatistan: Vaka sayısı 9
Hollanda: Vaka sayısı 24
İngiltere: Vaka sayısı 51
İspanya: Vaka sayısı 165
İsveç: Vaka sayısı 30
İsviçre: Vaka sayısı 58
İzlanda: Vaka sayısı 14
İtalya: Vaka sayısı 2.502, ölen sayısı 79
Kuzey İrlanda: Vaka sayısı 1
Kuzey Makedonya: Vaka sayısı 1
Lihtenştayn: Vaka sayısı 1
Litvanya: Vaka sayısı 1
Lüksemburg: Vaka sayısı 1
Monaco: Vaka sayısı 1
Norveç: Vaka sayısı 32
Portekiz: Vaka sayısı 4
Romanya: Vaka sayısı 4
San Marina: Vaka sayısı 10
Ukrayna: Vaka sayısı 1
Yunanistan: Vaka sayısı 7
GÜNEY AMERİKA KITASINDA CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Arjantin: Vaka sayısı 1
Brezilya: Vaka sayısı 2
Ekvador: Vaka sayısı 7
Şili: Vaka sayısı 1
KUZEY AMERİKA KITASINDA KORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
ABD: Vaka sayısı 159, ölen sayısı 11VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Dominik Cumhuriyeti: Vaka sayısı 1
Kanada: Vaka sayısı 33
Meksika: Vaka sayısı 5
OKYANUSYA KITASINDA CORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYILARI
Avustralya: Vaka sayısı 52
Yeni Zelanda: Vaka sayısı 3