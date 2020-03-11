Koronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü? 2020'nin ilk günlerinden bu yana dünyanın en büyük gündem maddesi olan koronavirüs, Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı açıklaması sonrası koronavirüs hakkında araştırmalar yapılırken en çok koronavirüs hangi ilde olduğu merak edildi. Peki Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü? Koronavirüs hangi ilde?

Dünyada hızla yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs ülkemizde de görüldü Peki Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü? Koronavirüs hangi ilde? İşte yetkililerden gelen koronavirüs açıklamaları!

KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA YAPTI!

"Kentte tespit edilmiş vaka yok"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vakanın Kayseri'de olduğu yönünde çıkan haberleri yalanlayan Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli "Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yok" dedi.

CNN MUHABİRİNİN İSTANBUL İDDİASI GÜNDEM OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece 00.30'da yaptığı açıklamada bir vatandaşın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ve hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan, hastanın ismine be bulunduğu ile dair bir bilgi vermemesine rağmen, canlı yayında Bakan'ın açıklamalarını aktaran CNN Türk spikeri Duygu Kaya, virüsün İstanbul'da olduğunu iddia etti.