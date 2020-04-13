Koronavirüs: Hangi Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlamalarını kaldırmaya başladı?
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Avusturya, Danimarka, Norveç, Avrupa, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Hangi Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlamalarını kaldırmaya başladı?

Bazı Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgını devam ederken hayatın normale dönmesi için haftalardır uyguladıkları sınırlamaları aşamalı olarak kaldırmaya başladı.

13.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:48
Koronavirüs: Hangi Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlamalarını kaldırmaya başladı?

Bazı Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgını devam ederken hayatın normale dönmesi için haftalardır uyguladıkları sınırlamaları aşamalı olarak kaldırmaya başladı.

Çekya'da insanlar, yapı marketlerde, bisiklet mağazalarında alışveriş yapabilecek, tenis oynayıp havuzlarda yüzebilecek.

Avusturya Paskalya'dan sonra küçük dükkanların açılmasına izin vermeyi planlıyor.

Danimarka'da bu hafta anaokulları ve okullar yeniden açılacak.

Norveç'te de anaokullarının gelecek hafta açılması bekleniyor.

Oxford Üniversitesi Said İşletme Fakültesi'nden küresel sağlık uzmanı Dr. Peter Drobac, bu ülkelerin deneyimlerinin, krizden güvenli bir şekilde çıkmaya çalışan diğer ülkelerin stratejilerine ışık tutabileceğini söyledi.





Dünya Sağlık Örgütü: Sınırlamaları kaldırmak için çok erken

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ise Avrupa'da durumun "hala kaygı verici" olduğunu söyleyerek "Sınırlamaları kaldırmanın zamanı henüz gelmedi" dedi.

Dr. Kluge, Çarşamba günkü açıklamasında Avrupa'nın hala krizin merkezinde yer aldığını belirterek dünya genelinde salgından en fazla etkilenen 10 ülkeden yedisinin bu kıtada yer aldığını vurguladı.

Çin'deki salgınla ilgili olarak yapılan ve tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan bir araştırmada küresel çapta sınırlamaların bir aşı geliştirilinceye kadar devam ettirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Çekya, Avusturya, Danimarka ve Norveç, Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almıyor.

Üç kriter

Dr. Drobac'a göre bu ülkelerin ortak özelliği salgının hemen başlangıcında katı sosyal izolasyon önlemlerini hayata geçirmiş ve test kapasitelerini artırmış olmaları.

Drobac, "Bu ülkeler proaktif önlemler uyguladılar ve enfeksiyonda zirve noktasını aştılar. Bu ülkelerde ölü sayıları binlerle değil, onlar ve yüzlerle ifade ediliyor. Bu açıdan kararları, makul ve akılcı. Yeni vakalara göre yönlerini belirleyebilecekler ve vaka sayısında artış görülmesi halinde tekrar sınırlamaları geri getirebilecekler" dedi.

Dr. Drobac'a göre diğer ülkelerin de bu dört ülkenin izinden gidebilmesi için üç ana kriteri yerine getirmesi gerekiyor ve bu kriterleri şöyle sıralıyor:





'Danimarka hızlı davrandı'

Danimarka Hükümeti, vakaların istikrarlı bir seyir izlemesi nedeniyle 15 Nisan'da okulların ve anaokullarının açılacağını açıkladı. Buna rağmen ülkede birçok sınırlama devam edecek.

10 Mayıs'a kadar 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi hala yasak olacak. Kiliseler, sinemalar ve alışveriş merkezleri kapalı kalacak.

Başbakan Mette Frederiksen, Ağustos'a kadar festivallere ve büyük toplantılara izin vermeyeceklerini söyledi. Danimarka, sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek.

Frederiksen, Reuters ajansına "Biraz ip üstünde yürüyor gibi olacağız. Krizde hareketsiz kalırsak düşebiliriz. Çok hızlı yürürsek de yine işler ters gidebilir. Bu yüzden her seferinde tek adım atacağız" dedi.

5,8 milyon nüfuslu Danimarka, 13 Mart'ta sınırlarını kapatmış, aynı hafta okullar, cafe'ler ve dükkanların da kapatılmasına karar verilmişti.

Frederiksen, Danimarka Televizyonu'na "İtalya ve ABD'deki trajik senaryolarla karşı karşıya kalmadık çünkü hızlı hareket ettik" dedi.

Danimarka'da vaka sayısı 6.174, ölü sayısı da 273.

Çekya'da mağazalar açılıyor

Çekya da sınırlamalar konusunda hızlı davrananlar arasında. 12 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilmesinden sonra seyahat sınırlamaları getirildi, toplantılar yasaklandı, iş yerleri kapatıldı.

10,7 milyon nüfuslu ülkede 19 Mart'tan itibaren dışarı çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.

Ülkede geçen haftadan itibaren bazı sınırlamalar kaldırıldı.

Salı günü tek başına egzersiz yapan kişiler için maske zorunluluğu kaldırıldı. Perşembe günü yapı marketler, bisiklet mağazaları ve bisiklet tamir atölyeleri gibi işletmeler yeniden açıldı. Aynı yerde en fazla iki kişinin bulunması koşuluyla spor salonları da yeniden hizmet vermeye başladı.

Hükümetin açıklamasında göre, yarından itibaren Çek Cumhuriyeti'nden zorunlu ziyaretlere izin verilecek.

Bugün itibariyle Çek Cumhuriyeti'nde 5.991 koronavirüs vakasının görüldüğü ve 139 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.





Avusturya'nın 'diriliş' planı

Virüsün diğer Avrupa ülkelerine yayılmasında Avusturya'nın Tyrol eyaletindeki ünlü kış sporları merkezi Ischgl'in önemli rolü olduğu söyleniyordu.

Avusturya sınırlamaların kaldırılmasında farklı bir yöntem uygulayacağını ilan etti.

Başbakan Sebastian Kurz, Avustruya'nın Paskalya'dan sonra "dirilmeye" başlayacağını söyledi. Ülkede yarından itibaren küçük dükkanlar, yapı marketler ve bahçe malzemeleri satan mağazalar yeniden açılacak.

Ancak yarından itibaren toplu ulaşım araçları ve süpermarketlerde maske zorunlu olacak.

1 Mayıs'tan itibaren tüm dükkanlar, alışveriş merkezleri ve kuaförler de hizmet vermeye başlayacak. Restoranlar ve otellerin Mayıs ortasında açılması planlanıyor.

Kurz, tüm bu önlemlerin sıkı güvenlik tedbirleriyle uygulanacağını belirtti, koronavirüs tehlikesinin henüz geçmediğini söyledi.

Avusturya Başbakanı, vaka sayısının yeniden artmaya başladığı Singapur'u örnek göstererek "Durumun kontrol altında olduğunu düşünenler yanılıyor" dedi.

Bugün itibariyle yaklaşık 8,8 milyon nüfuslu Avusturya'da vaka sayısı 13.945 ölü sayısı da 350.

Norveç'te okullar açılıyor

Norveç'in önceliği ise okulların açılması. 20 Nisan'dan itibaren sınırlamalar aşamalı olarak kaldırılacak, ana okulları açılacak. Bundan bir hafta sonra da ilkokullarda dördüncü sınıfa kadar eğitime yeniden başlanacak.

Başbakan Erna Solberg "Hedefimiz, yazdan önce tüm okullarda ders başı yapılmasını sağlamak" dedi.

Solberg, "Elele vererek virüsü kontrol altına aldık. Şimdi yavaş yavaş sınırlamaları kaldıracağız. Bunu acele etmeden, ihtiyatlı bir şekilde yavaş yavaş yapacağız" dedi.

5,4 milyon nüfuslu Norveç'te şimdiye kadar 6.525 koronavirüs vakası görüldü, salgında 128 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüs: Hangi Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlamalarını kaldırmaya başladı?
BBC
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Haber Yorumları (1)
GEL GİT: Eyy korooonnnaaaa , sen kimsin yaaa
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