Koronavirüs, hanehalkı borçlarını artıracak Uluslararası Finans Enstitüsü'nün raporuna göre, küresel hanehalkı borcu 2007'den Eylül 2019'a kadar 12 trilyon dolar artarak 47 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin hanehalkı borç yükünü ağırlaştıracağı belirtildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün raporuna göre, küresel hanehalkı borcu 2007'den Eylül 2019'a kadar 12 trilyon dolar artarak 47 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin hanehalkı borç yükünü ağırlaştıracağı belirtildi. Kaynak: Dunya.com