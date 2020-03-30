Koronavirüs, hanehalkı borçlarını artıracak
Uluslararası Finans Enstitüsü'nün raporuna göre, küresel hanehalkı borcu 2007'den Eylül 2019'a kadar 12 trilyon dolar artarak 47 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin hanehalkı borç yükünü ağırlaştıracağı belirtildi.
30.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:12
Uluslararası Finans Enstitüsü'nün raporuna göre, küresel hanehalkı borcu 2007'den Eylül 2019'a kadar 12 trilyon dolar artarak 47 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin hanehalkı borç yükünü ağırlaştıracağı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com