Koronavirüs hakkında şok eden gerçek! Yıllar önce virüsten bahsetmişler
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Albert Uderzo, Koronavirüs, İtalya, Magazin

Koronavirüs hakkında şok eden gerçek! Yıllar önce virüsten bahsetmişler

Dünyaca ünlü çizgi roman Asterix'te yıllar önce İtalya'da koronavirüs salgınına değinildiği ortaya çıktı

11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Koronavirüs hakkında şok eden gerçek! Yıllar önce virüsten bahsetmişler

Galyalı Asteriks'in Maceraları dünyada olduğu kadar Türkçe'de de oldukça popüler bir çizgi roman serisi. René Goscinny'nin yazdığı ve Albert Uderzo'nun çizdiği Fransız çizgi roman serisi Astérix'le Gaulois, daha önce sinema filmlerine, çizgi dizilere ve video oyunlara da uyarlandı. Asterix and the Chariot Race adını taşıyan 2017 çıkışlı bir sayısı ise şu sıralar tüm dünyayı çalkalayan koronavirüs sonrasında bir kez daha gündeme geldi.



ASTERİX, KORONAVİRÜS'Ü 3 YIL ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞ OLABİLİR Mİ?

Sosyal medya, bir süredir Fabien Lebas adlı Twitter kullanıcısının gündeme getirdiği çizgi romanı konuşuyor. Lebas'ın paylaştığı fotoğrafta 2017 tarihli Asterix and the Chariot Race (Asteriks ve İtalya Yarışı) adlı maceranın koronavirüs ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.



ASTERİX MACERASI KORONAVİRÜSÜ KARAKTERLEŞTİRMİŞ

Galya'nın popüler kahramanları Asterix ve Obelix (ya da Türkçe isimleri ile Asteriks ve Oburiks), bahsi geçen macerada Coronavirus adında bir karakter ile yarışa giriyor.



Çeşitli at arabalarıyla yapılan müsabakada, Coronavirus karakteri gülen maskesi ile dikkat çekiyor. Asterix ve Obelix, uluslararası olan bu yarışta birincilik mücadelesi için Coronavirus ile yarışıyor.



ASTERİX CORONA VİRÜSÜ

Kayıp Rıhtım'da yer alan detaylara göre, Fransızca ve İngilizce baskılarında da Coronavirus olarak geçen bu karakter, Asterix'in can düşmanı Romalılar için yarışıyor. Coronavirus kalabalık tarafından destek görse de, Galyalı kahramanlar nihayetinde Sezar'ın planlarını alt üst etmeyi başarıyor.

Coronavirus kelimesi her ne kadar 1960'lı yıllardan beri bilimsel bir terim olarak sözlüklerde karşımıza çıkıyor olsa da; çizgi roman virüsü "karakterleştiren" ilk çalışma olabilir.



Coronavirus Macerası "Asteriks ve İtalya Yarışı" ile Türkçeye de Kazandırıldı

Eser, Asteriks ve İtalya Yarışı adıyla 2018 yılında Remzi Kitabevi etiketiyle Türkçeye de kazandırıldı. Olcay Kunal'ın Türkçeleştirdiği kitabın arka kapak yazısı şu şekilde:



"Çizme"yi kuzeyden güneye kat edecek Büyük İtalya Yarışı başlıyor. Bilinen dünyanın her yerinden yarışmacılar büyük ödül için kıran kırana yarışacaklar: Britanyalılar, Lusitanyalılar, Romalılar, Gotlar, Yunanlılar, Normanlar… ve tabii ki bizim Galyalılar!



Kitap, serinin 37. macerası (Astérix #37) olarak öne çıkıyor ve 48 sayfadan oluşuyor. Jean-Yves Ferri'nin yazdığı bu macerayı Didier Conrad resimliyor. (Kaynak: & ;SüperHaber.com)



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Kaynak: Snob Magazin

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