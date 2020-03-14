Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyumun yanı sıra dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizin önemli olduğu belirtildi. Kaynak: Dunya.com