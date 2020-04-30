Koronavirüs günlerini barajları gezerek değerlendiriyor Koronavirüs günlerini barajları gezerek değerlendiriyorAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamiri yapan Mustafa İlhan (50), koronavirüs günlerini her akşam baraj ve göletlerin etrafında yürüyüş yaparak değerlendiriyor.

Koronavirüs günlerini barajları gezerek değerlendiriyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamiri yapan Mustafa İlhan (50), koronavirüs günlerini her akşam baraj ve göletlerin etrafında yürüyüş yaparak değerlendiriyor.

Sandıklı'da bisiklet tamirciliği yapan Mustafa İlhan, koronavirüs günlerini değerlendirmek ve stres atıp, kilo vermek stresi yenmek için doğa yürüyüşüne başladı. Doğa yürüyüşü için ilçeye son yıllarda yapılan baraj ve göletlerin etrafını seçen Mustafa İlhan, her gün bir baraj veya gölet etrafında yürüyüş yapmaya başladı. Her gün 9 ila 14 kilometre yürüyüş yaptığını belirten Mustafa İlhan, barajların doluluk oranının bu yıl yüksek olduğunu dolayısıyla meydana gelen manzaranın kendisine dinginlik verdiğini söyledi.

Mustafa İlhan, "Koronavirüs günlerinde dışarı çıkamıyoruz. Dükkanda işlerimiz kesat. Akşamları 16.00'dan sonra dükkanımı kapatıyorum. İlçemizde 17- 18 baraj yapıldı. Merak da ediyordum. Gitmek de istiyordum. Bu günleri fırsat edindim. Barajların kenarına kadar geliyorum. Barajın çevresini dolaşıyorum. Yürüyerek Sandıklı'ya kadar gidiyorum. Şimdiye kadar gezdiğim 12'nci barajım, 12'si de dolmuş. Allah yapanlardan razı olsun. Ben de 'hem barajlarımı göreyim hem stresten uzaklaşayım hem de biraz kilo vereyim' dedim. Günde 9 kilometre ile 14 kilometre arası yürüyorum. Akşam 4'e kadar dükkanımda biraz iş dökülür diye bekliyorum. Ama o da olmuyor. Bu günler de geçecek onu da biliyorum. Akşam 4'den sonra da kapatıyorum dükkanımı baraj kenarı oksijen inan olsun dinçlik geliyor. 6-7 baraj daha var, onları da gezeceğim" dedi.

Kaynak: DHA