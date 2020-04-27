Koronavirüs günlerine özel uzaktan eğitim tüyoları
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Koronavirüs günlerine özel uzaktan eğitim tüyoları

Dünyayı etkisine alan koronavirüs 7'den 70'e yaşam alışkanlıklarımızda çok önemli değişikliklere yol açarken, en önemli değişikliklerden biri hiç şüphesiz uzaktan eğitime geçilmesi, örgün eğitimin tüm seviyelerinde derslerin uzaktan ve çevrim içi ortam üzerinden verilmesi oldu.

27.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 27.04.2020 10:30
Koronavirüs günlerine özel uzaktan eğitim tüyoları

UZAKTAN EĞİTİMDE MOTİVASYONU SAĞLAMANIN 7 YOLU

Ancak gerek küçük yaş grubunda gerekse ergenlik dönemindeki çocukları bu sürece adapte etmek çok kolay olmayabiliyor. Evde birçok anne, bu süreçte kendini bir yandan da 'öğretmen' rolünde bulurken, çocuklarını derse odaklayamamaktan yakınıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan "Koronavirüs sürecinde çocuk ve ergenlerin dikkatlerini ders içeriğine odaklamalarını sağlamada ve uzaktan eğitim sürecinin tatil olmadığını fark ettirmede ebeveynlere önemli görevler düşüyor. Uzaktan ve çevrim içi verilen eğitim de sınıf ortamındaki kadar dikkat ve konsantrasyon gerektirdiği için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor" diyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan uzaktan eğitimde çocukların motivasyonunu sağlamanın 7 yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çalışma ortamını düzenleyin

Her çocuğun ders çalışmak için belirli bir alanı ve masası olmalı. Çocuğunuzun çalışma ortamının yeterince aydınlanmasına, çevrede görsel ve işitsel çeldiricilerin olmamasına özen gösterin. Görsel çeldiricilere duyarlı olan çocuklarda çevresel görüş alanının karton bölmelerle sınırlandırılması, bedensel çeldiricilere hassas çocuklarda ise oturuş pozisyonunun yastık, minder ve benzeri desteklerle düzenlenmesinde fayda var.

Ekran karşısında geçirdiği zamanı düzenleyin

Ders dışında ekran karşısında geçirdiği zamanı düzenleyin. Yemek masasında cep telefonlarını bulundurmamaya, oyun ve eğlence için belli bir süre belirlemeye, geceleri yatmadan en az yarım saat önce evdeki telefon, tablet ve akıllı telefonların kapatılmasına özen gösterin. Uzaktan eğitim sırasında ders kaynağı dışında çevrede telefon/ tablet bulundurmayın. Çocuğunuzla günlük planını ve yapması gerekenleri birlikte hazırlayın ve ancak bu görevlerini tamamlandıktan sonra oyun ve eğlenceye zaman ayırabileceğinin altını çizin.

Çocuğunuzun öğrenme biçimini belirleyin

Her çocuk ders içeriğini kendine özgü biçimde öğrenir. Çocukların temel olarak görsel, işitsel ve dokunsal/ kinestetik öğrenme biçimleri baskın olanlar şeklinde sınıflandırılabileceği düşünülmektedir. Görsel öğrenme biçimi baskın olan çocuklar; çizerek ve yazarak daha iyi öğrenirler. Bu çocuklarda not alırken farklı renklerde kalemler kullanmak, ders içeriğini animasyonlar ve filmlerle desteklemek dikkatlerini toplamalarını kolaylaştırabilir. İşitsel öğrenme biçimi baskın olan çocuklarda ders içeriğinin ses kaydının yapılması ve bu kaydın bir kaç defa dinlenmesi, çalışılan materyalin evdeki bir başkasına anlatılması faydalı olabilir. Dokunsal öğrenme biçimi baskın olan çocuklarda ise ders içeriğinin maketlerinin yapılması, evdeki eşya/ oyuncaklarla canlandırılması veya taklitlerinin yapılması dikkatlerini toplamalarını sağlayabilir.

Günlük tutmalarını sağlayın

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan "Uzun dönemde planlama yapmak, ders içeriği ve günlük yaşamın organize edilmesi, düşünce ve duyguların zaman içerisinde değişebileceğinin fark edilmesi gibi gelişim basamaklarının kazanımında düzenli olarak günlük tutmak oldukça faydalıdır. Çocuğunuzun mümkün olduğu kadar düzenli bir günlük tutması, bu günlüğe o gün için düşünceleri, duyguları ve öğrendiklerini kısaca not alması fayda sağlayacaktır" diyor.

Tatil olarak algılamamasını sağlayın

Uzaktan ve çevrim içi eğitimde yaşanabilecek en önemli sorun, sürecin uzun bir tatil olarak algılanması. Bu sorunu önlemenin en kolay yolu ev içinde zaman ve mekanları sınırlandırmak olacaktır. Ev içerisinde çocuğunuzun ders çalıştığı, oyun oynadığı ve spor yaptığı yerlerin mümkün olduğu kadar birbirinden ayrı olmasına ve ayrı kalmasına dikkat edin. Ders saatlerinin dışında kalan zamanları mümkün olduğu kadar önceden planlayıp, yapılandırmayı deneyin. Çocuğunuzun her etkinlik arasında en az 5- 10 dakika kadar boş zamanı olmasını sağlayın. Bu molalar farklı etkinliklere uyum sağlamasını ve dikkatini odaklamasını kolaylaştırabilir.

Egzersiz yapmasına ve sağlıklı beslenmesine dikkat edin

Evde zaman geçirmek özellikle hareket etme ihtiyacının daha belirgin olduğu çocuklar için zor bir süreç olduğundan bu durum dikkatlerini toplamalarını engelleyebilir. Diğer yandan, çocuklar kendilerini oyuna veya bir etkinliğe kaptırdıklarında öğünlerini atlayabilir veya sağlıksız içerikli besinlere kapılabilir. Her iki durum da çocukların ders içeriğine odaklanmalarını engelleyecektir. Güne ailece yapılacak 10- 15 dakikalık bir egzersizle başlamak ve öğünleri önceden programlamak çocukların evdeki zamanı daha verimli geçirmelerini sağlayacaktır.

Sürekli akademik başarıyı vurgulamaktan kaçının!

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan "Anne babaların izolasyon süresinde akademik başarıya odaklanmaları ve sürekli ders çalışmaya vurgu yapmaları çocuklarda yılgınlık, umutsuzluk veya inatlaşma gibi tepkilere yol açabilir. Bunun yerine izolasyon sürecinin tüm aile için bedensel, ruhsal ve eğitsel gelişimi destekleyecek bir fırsat olduğunu vurgulamak faydalı olacaktır. İzolasyon süresince çocukların arkadaşları ile telefon ve görüntülü görüşmelerle iletişimlerini sürdürebilmelerine, gün içinde bir kaç dakika da olsa aile üyelerinin hisleri ve yaşadıkları hakkında konuşmalarına fırsat verin" diyor.

Kaynak: Bültenler

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