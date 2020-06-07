Koronavirüs günlerinde, tarım aletleri ile hayvanların minyatürünü yapıyor
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Koronavirüs günlerinde, tarım aletleri ile hayvanların minyatürünü yapıyor

BURDUR'da yaşayan Ahmet Zülem (87), çiftçilikte kullandığı malzemelerin ve hayvanların ahşaptan maketlerini yapmayı kendisine hobi edindi.

Koronavirüs günlerinde, tarım aletleri ile hayvanların minyatürünü yapıyor
07.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 07.06.2020 08:56

BURDUR'da yaşayan Ahmet Zülem (87), çiftçilikte kullandığı malzemelerin ve hayvanların ahşaptan maketlerini yapmayı kendisine hobi edindi. Zülem, "2 aydır hastalık yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Evin içinde, avlusunda bu işlerle uğraşıyorum, eskileri canlandırıyorum" dedi.

Burdur merkez Aziziye köyünde oturan ve küçük yaşta çiftçiliğe başlayan Ahmet Zülem, yaşlanınca çiftçilik yapamaz hale geldi. Evde oturmaktan sıkılan Zülem, avludaki ağaçlara tezgahta şekiller vererek çeşitli maket ürünler yapmaya başladı. Yaklaşık 13 yıl önce çiftçiliği bırakan Ahmet Zülem'in toprağa olan sevgisi azalmadı. Çiftçilik yaparken kullandığı saban, kağnı ve dirgen gibi malzemeler ile öküz ve düve gibi hayvanların ahşap maketlerini yapan Zülem, bu işi kendisine hobi edindi ve evinin bir odasını da bunlara ayırdı. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan Zülem, şimdi hem torunları ile vakit geçiriyor hem de ahşaptan maketler yapmaya devam ediyor.Hobisine bu süreçte daha çok odaklandığını söyleyen Ahmet Zülem, "87 yaşındayım, çiftçilik üzerine, yapı ustalığı üzerine çalıştım. Şimdi yaşlanınca bu işlerle hobi olsun diye uğraşıyorum. 2 aydır bu hastalık yüzünden dışarı da çıkamıyoruz. Bu evin içerisinde, avlusunda bu işlerle uğraşıyorum. Daha doğrusu vakit geçiriyorum. Mesleğimiz çiftçilik olunca çiftçilikle ilgili ne aletler varsa onları hobi olarak değerlendiriyorum. Eskileri canlandırıyorum. Şimdi traktöre döndü tabii eskiden saban, pulluk, öküzlerle düven sürülürdü. Kağnı çekilir çift sürülürdü. Şimdi onlar gitti, şimdi traktörle oluyor. Ben de onları eskiden olanları canlandırıyorum daha doğrusu hem vakit geçiriyorum, uğraşıyorum. Çocuklara oyuncak yapıyorum. Onlarla vakit geçiriyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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