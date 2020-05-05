Koronavirüs günlerinde 'online' kuaförlük hizmeti
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Koronavirüs günlerinde 'online' kuaförlük hizmeti

Koronavirüs günlerinde 'online' kuaförlük hizmeti
05.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:08

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında kapalı durumda olan kuaförler, bakımlarını ihmal etmek istemeyen kadınlara yönelik online hizmet başlattı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında kapalı durumda olan kuaförler, bakımlarını ihmal etmek istemeyen kadınlara yönelik online hizmet başlattı. Saçlarını boyamak isteyen müşterileriyle online olarak görüşen ve hazırladıkları malzemeleri gönderen kuaförlere İzmir'de kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında berber, kuaför gibi güzellik ve kişisel bakım hizmetleri veren işletmelerin faaliyetleri ikinci bir karara kadar durduruldu. Vatandaşlar da kişisel bakım ve saç kesimlerini evde yapmaya başladı. Kuaförler ise saç bakımı yapmak isteyen müşterileri için sosyal medya aracılığı ile bir uygulama başlattı. Müşteriler, sosyal medya aracılığı ile kuaförüne saçının fotoğrafını yollayarak uygun saç rengi belirleniyor. Kuaförler ise belirledikleri saç boyasını, gerekli olan tüm malzemelerle birlikte 'boya kiti' şekline getirerek, müşteriye ulaştırıyor. Boya kitine ulaşan müşteriler kuaförlerle görüntülü olarak iletişime geçerek boyanın nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi alıyor. Bu bilgilerle birlikte saç boyama işlemini evde kendi yapıyor.'MÜŞTERİLER MEMNUN KALIYOR'Müşterilerinin arayıp, saçlarına evde yapabilecekleri bakım konusunda fikir danışmasıyla böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten kuaför Hülya Erkul, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkanımız geçici bir süreliğine kapandı. Müşterilerimiz bize ulaşarak evde bakım ve boya gibi konularda destek istediklerini ifade ettiler. Bu şekilde bir uygulama yapmaya karar verdik. Müşterilerim bana fotoğraflarını atıyor. Saçlarının hangi renk olması gerektiğini belirliyorum. Gerekli olan malzemeleri kit şekline getiriyorum ve kendilerine ulaştırıyorum. Online olarak görüntülü yaptığımız konuşmanın ardından müşterilerime tarif ediyorum. Bu şekilde yardımlaşıyoruz. Ben para kazanmaya devam ediyorum. Müşterilerim de memnun kalıyor" dedi.'GÜNDE YAKLAŞIK 8 MÜŞTERİ ARIYOR'Salgın nedeniyle tüm sektörler gibi zor bir dönemden geçtiklerini dile getiren kuaför Nur Kabak, "Tüm meslektaşlarımız gibi biz de zor durumda kaldık. Müşterilerim her gün beni arıyor. Yıllardır kemikleşmiş müşterilerim var. Virüs nedeniyle ben onların yanına gidemiyorum. Günde 7-8 kez arayanlar oluyor. Ben de müşterilerime mağdur olmamaları için yardımcı olmayı arzuluyorum. Evde boyayı hazırlıyor ve kuryeyle gönderiyorum" diye konuştu.Bir an önce iş yerlerinin açılmasını arzuladıklarını kaydeden Kabak, "Evden dışarı çıkmadığımız için müşterilerimizle bu yol üzerinden iletişim kurmayı seçtik. Bayram yaklaştığı için müşterilerim daha fazla arıyor. Birçoğunun beyazları çıktı ve kesimleri zorlaştı. Bayramdan sonra onlarla buluşmayı arzu ediyorum" dedi.'EVDE RAHATLIKLA UYGULADIM'Evden dışarı çıkmasa da bakımını devam ettirmek istediği için kuaförünün yaptığı bu uygulamaya katıldığını ifade eden Nazlı Türköz, şunları söyledi: "Yıllardır kuaförümü değiştirmedim. Düzenli olarak Hülya hanıma giderim. Ancak bu süreçte hem dükkanları kapalı hem de bizler evlerimizden çıkmıyoruz. Böyle bir uygulama yaptığını görünce çok mutlu oldum ve hemen katılmak istediğimi söyledim. Saçlarımın boyanması gerekiyordu. Biz de yeni yeni saçımın rengini değiştiriyorduk. Saçımın son halinin fotoğrafını gönderdim. Bana saçım hangi renge boyanması gerekiyorsa o boyayı yolladı ve nasıl kullanmam gerektiğini görüntülü olarak arayarak anlattı. Ben de kendim uyguladım. Eldivenime kadar tüm malzememi düşünmüş ve yollamış. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Teşekkür ederim."'KENDİ BAKIMIMI KENDİM YAPMAYA KARAR VERDİM'Kuaförlerin kapalı olması nedeniyle uzun süredir kendisini bakımsız hissettiğini anlatan Ayşe Göksu da şunları söyledi:

"Ben saçımın bakımını normalde hep kuaförüme yaptırırdım. Ancak kuaförler kapandı ve biz de evde kalmak zorundayız. Bu nedenle yine kuaförümün desteğiyle kendi bakımımı kendim yapmaya karar verdim. Kuaförüm beni zaten uzun süredir tanıyor. Saçımın rengini ve benim ne istediğimi çok iyi biliyor. Hazırladığı karışımı bana motor kurye aracılığıyla gönderecek. Ben de kendi saçımı kendim boyayacağım. Bu süreci hızlıca atlatıp normal yaşama geçtiğimiz günleri görmeyi diliyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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