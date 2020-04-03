Koronavirüs günlerinde mutlu eden sürpriz Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgını nedeniyle toplu katılımla gerçekleşen tüm etkinlikler durdurulsa da, özel günlerde sosyal medya kanalları üzerinden Bornovalılar ile olmaya, mesaj ve moral vermeye devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 12 yaşındaki otizmli öğrenci Sidar Yıldırım'a sürpriz yaptı. İduğ, Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından zamanını ailesi ile birlikte Atatürk Mahallesi'ndeki evinde geçiren Sidar ile skype üzerinden görüşme gerçekleştirdi. Bornova İsmet Sezgin Ortaokulu öğrencisi Sidar Yıldırım, Başkan İduğ'un sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. "Seni çok seviyorum başkanım" dediği İduğ ile karşılıklı sohbet eden Sidar, evde bol bol kitap okuduğunu ve bahçede futbol oynadığını anlattı. Birlikte futbol oynama ve kitap gönderme sözü verdiği Sidar'a Dijital Sınıf'ı da anlatan Başkan Mustafa İduğ, "Dijital Sınıf'tan mutlaka yararlan, derslerinden geri kalma" dedi. Kaynak: Bültenler