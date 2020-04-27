Koronavirüs Günlerinde Google'da Ne Aranıyor? En Çok Arananlar Koronavirüs süresince Google'da yapılan aramalar da değişti. Google Arama Trendleri, korona günlerinde popüler Google aramalarını ortaya çıkardı.

Koronavirüs süresince Google'da yapılan aramalar da değişti. Google Arama Trendleri, korona günlerinde popüler Google aramalarını ortaya çıkardı. İşte Google'da en çok aratılanlar

İhtiyaç Kredisi Aradık!

Tüketicilerin ihtiyaçlarındaki dönüşümü gözler önüne seren Google Arama Trendleri raporu (6-12 Nisan) yayımlandı. Karantina döneminde maddi sıkıntı yaşamak istemeyen vatandaş kredi hakkında detaylı bilgi almaya yöneldi. En çok ihtiyaç kredisi, kredi başvurusu ve enflasyon aramaları yapıldı. Güney Afrika'da bankacılık uygulamaları ile satın alma işlemini merak edenler "nasıl ödeme" araştırması yaparken, İngiltere'de en çok dijital bankacılık ile ilgili arama yapıldı.

Devlet Yardımlarını Araştırdık

Bu dönemde sadece banka kredileri artış göstermedi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika çapında devlet yardımı programları da çokça araştırıldı. Polonya'da sosyal güvenlik muafiyeti, İsveç'te işsizlik yardım ödeneği sıklıkla aranan kelimeler arasında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde hükümetin online iş portalı olan Virtual Job Market aramaları gerçekleştirilirken, İspanya'da en çok çalışma bakanlığı hakkında arama yapıldı. Türkiye'de ise yardım başvurusu, İBB sosyal yardım ve askerlik aramaları artış gösterdi.

Online eğitim hakkında aramalar da artış gösterdi. İngiltere'de ücretsiz kurslar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde online okul kitapları platformu, Güney Afrika'da e-okul, Polonya'da öğretmenler tarafından TV'de verilen dersler, Google'da en çok aratılan terimler oldu. Türkiye'de ise online deneme, anlatım bozuklukları ve kartondan saat yapmak aramalarında artış oldu.

Tüketici İhtiyaçlarını Anlamak İçin Önemli Bir Rapor

6 - 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen aramaları içeren Google Arama Trendleri raporunu değerlendiren Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, raporun korona günlerinde tüketici ihtiyacını anlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Google aramalarının son günlerde temel gereksinimlerden çok, uzun vadeli etkileri olabilecek konulara doğru evrilmesinin insanların karantina sürecine adaptasyon hızı hakkında fikir verdiğini ifade eden Bülbül, yapılan aramaların şirketler için mevcut satış durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik satış stratejileri geliştirmeleri için kıymetli birer ipucu niteliği taşıdığına dikkat çekti.