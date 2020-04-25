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Koronavirüs günlerinde evde pedallamaya devam ediyor

KORONAVİRÜS sebebiyle dışarıda antrenman yapamayan amatör bisikletçi Volkan Kurdoğlu, internet üzerinden bir uygulama ve evindeki düzenek sayesinde yarışa bile katılıyor.

25.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:39
Koronavirüs günlerinde evde pedallamaya devam ediyor

KORONAVİRÜS sebebiyle dışarıda antrenman yapamayan amatör bisikletçi Volkan Kurdoğlu, internet üzerinden bir uygulama ve evindeki düzenek sayesinde yarışa bile katılıyor.

Koronavirüs sebebiyle evde kalan ve bisiklet süremeyen Volkan Kurdoğlu, antrenmanlarını eve taşıdı. İnternet üzerinden bir uygulama ve evinde kurduğu düzenek sayesinde arkadaşları ile hem antrenman yapıyor hem de yarışıyor. Anlık olarak binlerce kişinin katıldığı uygulama ile amatör ve profesyonel bisikletçiler hem yarışıyor hem de antrenman yapabiliyor. Bisikletin arka tekerini çıkararak bir düzeneğe bağlayan ve bu sayede hem hız, hem kilometre ölçümü yapan düzenek sayesinde evde bisiklet sürmeye devam ediyorlar. Ayrıca uygulamayı kullanan diğer bisikletçiler buradan sohbet edip antrenman ve yarış esnasında konuşabiliyor.

Evde antrenman yapan ve yarış düzenleyen Kurdoğlu, "Evde geçirdiğimiz şu dönemde antrenmanlarımızı program üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ses kanalları kuruyor, bazen görüntülü yayınlar yapıyoruz. Birbirimizin atak noktalarını ya da yarış içerisindeki o heyecanı yaşamak için birbirimizle mücadele ediyoruz. Bayağı kalori yakıyoruz işin doğrusu. Dışarıdan biraz farkı var. Dışarıdan gelen rüzgar sizin terinizi soğutuyor. Evde vantilatöre ihtiyaç duyuyoruz. Günlerimizi bu şeklide verimli, bisikletten kopmadan geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

Yarışlara ilginin yüksek olduğunu belirten Kurdoğlu, "Bu programı yıllardır kullanıyorduk. Şimdi eve girip evden çıkmama durumu olunca biz de aramızda bir yarış yapalım dedik. Programın yetkilileri ile yazıştık ve yarış düzenlemek istediğimizi belirttik. Kabul edildi teklifimiz. İlk yarışa 240 kişi katıldı. İkinci hafta 624 kişi oldu. Bu hafta sonu cumartesi günü üçüncü yarışımız var. Bu hafta Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da arayarak yakından takip ettiğini belirtti. Bu günleri atlatana kadar bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Güçlü olmamız, enerjiyi kaybetmememiz gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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