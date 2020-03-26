Koronavirüs günlerinde emlakçılar nasıl çalışmalı? Koronavirüs, tüm sektörlerde olduğu gibi emlak sektörünü de büyük ölçüde etkiledi.

Tüm alım, satım işlemleri durma noktasına geldi. Ancak buna rağmen gayrimenkul danışmanlarının küçük bir bölümü işlerine devam etmeye çalışıyor.

Lüks gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Bu süreç her şeyi etkiledi. Emlak sektörü de sıkıntılar yaşıyor. Ancak önemli olan sağlık. Bu nedenle tedbirlerimizi alalım ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uyalım" dedi. Başaran, evde kalan gayrimenkul danışmalarına bu zamanı iyi değerlendirmeleri önerisinde bulunarak "Evde olduğunuz sürelerde online eğitimler alabilir, dijital reklamlara ağırlık verebilirsiniz. Öte yandan bu zamanı ilişkilerinizi telefonla geliştirme konusunda bir fırsat olarak görebilirsiniz" diye konuştu.

'Tedbiri elden bırakmayın'

Başaran, çalışmalarını devam ettiren danışmanları ise tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyardı. "Portföyünüzdeki evlere ulaşmanız sağlık açısından risk taşımıyorsa alıcılarınıza internet üzerinden görüntülü olarak ev gezdirebilirsiniz" önerisinde bulunan Başaran, "İnşaat halinde olan taşınmazları gösterirken kişisel korucu donanım ve sterilizasyonu sağlayalım ve kişilerle sosyal mesafeyi koruyalım" dedi.

Emlak işletmelerindeki ikramları bir süre tek kullanımlık karton bardaklarla yapılması gerektiğini belirten Başaran, "Yakın zamanda yurtdışından gelen ya da hastalık belirtisi gösteren müşterilere hizmet vermeyi durdurun" diye konuştu.

İşletmelerde kolonya ve antiseptik dezenfektanlar kullanılmasını ve kısa aralıklarla el ve yüzleri sabun kullanarak 20 saniye ovalayarak yıkanması gerektiğine dikkat çeken Başaran, şunları söyledi: "Bunlar dışında bakanlığın açıkladığı tedbirlere dikkat edelim ve virüsün minimum zararla ortadan yok olması için çabalayalım. "

Kaynak: Bültenler