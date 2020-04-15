'Koronavirüs günlerinde egzersiz ilaçtır' FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon, Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, koronavirüs salgını nedeniyle evde uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmanın vücudu olumsuz etkilediğini söyledi.

FİZİKSEL Tıp ve Rehabilitasyon, Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, koronavirüs salgını nedeniyle evde uzun süre oturmak ve hareketsiz kalmanın vücudu olumsuz etkilediğini söyledi. Prof. Dr. Ayhan, "Sabah güne egzersiz ile başlayan veya gün içinde yarım saat egzersiz yapan insanlarda omurga ağrısı görmüyoruz. Dolayısıyla egzersiz bir ilaçtır" dedi.

Türkiye'de, koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrılarına uyan çoğu vatandaş zamanını evde geçiriyor. Ancak, evde hareketsiz kalmak birçok hastalığa neden olabiliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Figen Ayhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de (DSÖ) ev içerisinde aktif olunması gerektiği yönünde önerilerinin bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Ayhan, "Oturduğunuz zaman yarım saat sonra ayağa kalkıp, 5 dakika fiziksel aktivite yapacak şekilde çalışmanızı programlarsanız, bel ve boyun ağrısı ile karşılaşmazsınız. Aynı zamanda oturduğunuz ortam da oldukça önemlidir. Mutlaka ergonomik bir sandalyede çalışmak gerekiyor ve bilgisayar monitöründe tam göz hizasında olmanız gerekiyor. Boyun ağrısı yaşamamak için boyun daha geride durmalı yani kulağınızla omuz başı aynı hizada olacak şekilde planlamanız gerekiyor" dedi.

'30 DAKİKADAN UZUN SÜRE OTURMAK OMURGAYA YÜK BİNDİRİYOR'Prof. Dr. Ayhan, uzun süre oturan özellikle kilolu bireyler ve sigara içen kişilerde omurga ve kuyruk sokumu ağrılarının daha sık olduğunu kaydetti. Uzun süre oturma sonrası mutlaka ayağa kalkıp birtakım germe hareketleri yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ayhan, "Bunları yapmadığınız sürece omurganın ve vücut ağırlığınızın yükü direkt kuyruk sokumuna iniyor. Olmaması için birtakım özel yastıklar var, kişi oturduğu zaman bunları da kullanabilir. Kuyruk sokumu bölgesinde başka rahatsızlıklar da olabiliyor. Bu bölgede uzun oturmaya bağlı, hemoroit, kıl köklerinde birtakım enfeksiyonlar (kıl dönmesi) gelişebiliyor. Bunlar varsa son derece dikkatli olmamız lazım. 30 dakikadan uzun süreli oturmak omurgaya ekstra yük bindiriyor. Hem kuyruk sokumunda hem de omurgada ciddi ağrılara neden oluyor" diye konuştu.'GÜNE EGZERSİZ İLE BAŞLAMALIYIZ'DSÖ'nün haftada 150 dakika orta şiddette egzersiz yapılmasını tavsiye ettiğini kaydeden Prof. Dr. Ayhan, şunları söyledi:

"Alternatif olarak 'haftada 75 dakika şiddetli egzersiz yapın' deniliyor. Süreler minimum sürelerdir. Ne kadar şişmansanız, sigara bağımlısıysanız, ne kadar fazla alkol tüketiyorsanız bunlar hep risk faktörüdür. O kadar çok omurga ağrısıyla karşılaşacağınız anlamına geliyor. En önemlisi vücut pozisyonumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Güne egzersiz ile başlamalıyız. Sabah güne egzersiz ile başlayan veya gün içinde yarım saat egzersiz yapan insanlarda omurga ağrısı görmüyoruz. Dolayısıyla egzersiz bir ilaçtır. Eğer evden çalışıyorsanız, masaya oturduğunuz anda 30 dakika sonrasına saati kurun. 5-10 dakikalık mola yeterlidir. Bel ağrısında da saatlerce bilgisayar başında oturmayın, televizyon seyretmeyin ve oyun oynamayın. Kişi omurganızı hareketsiz tutarak, kendini hasta bir birey pozisyona getirmiş oluyor."

Kaynak: DHA