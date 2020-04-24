Koronavirüs günlerinde anne babalara öneriler
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Koronavirüs günlerinde anne babalara öneriler

Koronavirüs salgını, dünyanın her yerinde günlük hayatı ve alışkanlıkları tamamıyla etkiledi.

24.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:59
Koronavirüs günlerinde anne babalara öneriler

Özellikle de evin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan ebeveynlerin gün içinde devam ettirmeleri ve yönetmeleri gereken çok şey var. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, anne babalara bu zor dönemde yardımcı olabilecek bir dizi pratik öneriyi paylaştı.

Olumsuz haber trafiğinden uzak durun

Sosyal medyada yanlış ve kaygı yaratıcı haberlerden prim sağlayan hesaplar olduğunu asla unutmayın. Bilimsel kaynaklar referans alınmadan sunulan yanlış bilgiler, kaygının artmasına neden olduğundan, doğru ve güvenilir bilgi sunan kişi ve hesapları takip etmeye özen gösterin, olumsuz haber trafiğinden uzak durun.

Online etkinlikleri takip edin

Koranavirüs salgını dolayısıyla birçok etkinlik internete taşındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye tiyatrolarının yanı sıra birçok özel tiyatronun online etkinlikleri, virüs sürecinde tiyatro severlere bir tık uzaklıkta. Türkiye ve dünyadan pek çok müze ise, salgın önlemleri kapsamında ağırlayamadıkları ziyaretçilerine online tur imkanı sağlıyor. Hem günün stresini atmak hem de ailenizle keyifli vakit geçirmek için ücretsiz online etkinleri takip etmeye çalışın.

Küçük önlemlerle aile bütçenizi kontrol altına alın

Virüs sürecinde bir gelir-gider tablosu oluşturarak, aylık harcamalarınızı kolayca görebilir ve kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste hazırlayın. Sadık kalınan bir alışveriş listesi, gereksiz harcamaları engelleyerek aile ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Sanal ortamda eksikliklerinizi giderin

Dijital dönüşümle birlikte hızla büyüyen ve hayatımız daha fazla dokunan sektörlerden biri online eğitim sektörü. Her bütçeye uygun eğitimler sayesinde tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü ve sesli olarak eksikliğini hissettiğiniz alanlarda kendinizi geliştirme imkanı sizi bekliyor.

Şekerli atıştırmalıklardan uzak durun

Karantina günlerinin getirdiği ruh hali şekerli atıştırmalıkların vücuda gereğinden fazla girmesine yol açıyor. Başta obezite olmak üzere, kalp, diyabet ve dolaşım problemlerinin ana kaynağı olan şeker yerine; size fayda sağlayacak elma, kurum üzüm, fındık, fıstık, ceviz gibi gıdaları tercih edin.

Dışarı çıkmadan bir plan yapın

Virüsten kendimizi, sevdiklerimizi ve etrafımızdakileri korumanın tek yolu evden dışarı çıkmamak. Ancak gerçekten dışarıya çıkmak zorunda kalırsanız öncelikle kendinize bir rota çizin. Gereksiz ve hiçbir amacınızı karşılamayan yerlere uğramadan ve hiç kimseyle temas etmeyecek şekilde bir rota planı yapın.

Kaynak: Bültenler

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