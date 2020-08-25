Koronavirüs: Güney Koreli yetkililer ülkenin yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: Güney Koreli yetkililer ülkenin yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya...

Koronavirüs salgınının başlangıcında verdiği mücadeleyle birçok ülkenin model olarak aldığı Güney Kore, yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya.

Koronavirüs: Güney Koreli yetkililer ülkenin yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya...
25.08.2020 08:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:35

Koronavirüs salgınının başlangıcında verdiği mücadeleyle birçok ülkenin model olarak aldığı Güney Kore, yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya.

Salgının yeni dalgasının merkezi, sağ eğilimli bir Presbiteryan kilisesi. Buradan yeniden yayılan salgın, ilk kez ülke çapındaki 17 bölgeye birden ulaştı. İlk dalgada salgın tüm bölgelerde görülmemişti.

Ülkede uzun süredir vaka sayıları günlük 100'ün üzerinde.

Sosyal mesafe kuralları sertleştirildi, Başkent Seul'de maske takmak zorunlu hale getirildi. Hükümet şimdi okulları ve bazı iş yerlerini kapatmayı planlıyor.

Ülkedeki salgın hastalık uzmanları, hükümete sosyal mesafe kurallarının daha da sıkılaştırılması çağrısı yapıyor. Uzmanlar, hastanelerdeki yatakların çok hızlı bir şekilde dolduğu ve sağlık sisteminin sınırlarının zorlandığı uyarısında bulunuyor.

Ülkede salgının başından bu yana aktif şekilde yürütülen ve bir saat içinde 1000'e kadar potansiyel vaka yakalayabilen filyasyon sistemine rağmen, Kore Salgın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), yeni vakaların yüzde 20'sinin kaynağının bilinmediğini duyurdu.

Güney Kore'nin Covid-19'a karşı ilk mücadelesini, Şubat ayında Seul'un 200 kilometre güneyindeki Daegu şehrindeki Shincheonji Kilisesi adı altındaki bir tarikatta yayılmasının ardından başlattı. Birkaç hafta içinde de salgın kontrol altına alınmıştı.

Ancak bu kez aynı hızda kontrol altına alınamayabilir.

Güvensizlik ve komplo teorileri

Yeni dalgada vakaların çoğunluğu 10 milyondan fazla kişinin yaşadığı, nüfus yoğunluğu fazla başkentte görülüyor.

En büyük kaygı ise, ibadet için kalabalık kiliselere giden aşırı sağcıların, virüsün bu kiliselerin kapatılması için özellikle üretildiğine dair bir komplo teorisine inanıyor olması.

Bu inanç sebebiyle çoğu kişi filyasyon uygulamasıyla takip edilmeyi ve test edilmeyi reddediyor.

Bir büyük risk faktörü daha var. Shincheonji Kilisesi'nin virüs bulaşmış olan üyeleri çoğunlukla 20'li yaşlarında kişilerdi. Ancak yeniden yayılan virüs, bu kez çok daha yaşlı kişileri etkiliyor.

"Sevgi Her Şeyden Önce Gelir" diye çevrilebilen Presbiteryan Sarang Jeil Kilisesi'nin üyeleri çoğunlukla aşırı sağcı muhafazaklar ve Başkan Moon Jae-in'in "Çin ve Kuzey Kore'nin kuklası olan bir komunist" olduğuna inanıyor.

Koronavirüs salgınından önce her cumartesi başkent Seul'un merkezinde yüzlerce kişilik gruplar halinde toplanan kilise üyeleri, sloganlar atarak yürüyüş yapar ve başkanı eleştirirdi.

Kilisenin vaizlerinden Lee Hae-suk, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Reuters'a verdiği röportajda "Teyitli vaka sayısını artırarak Sarang Jeil Kilisesi'ni öldürmeye çalıştıklarını, bunun bir komplo olduğunu" iddia etmişti.

Bu komplonun arkasında da "Moon Jae-in'in olduğuna inandığını" söylemişti.


haberler.com/haber/2020/08/25/koronavirus-guney-koreli-yetkililer-ulkenin-y-2-13537071_o.jpg"/>


Kilisenin diğer üyeleri de el dezenfektanı olarak kiliseye verilen şişelerde virüs olduğunu, virüsün kilisede yayılması için çalışıldığını savunuyor. Geçen hafta basın toplantısı düzenleyen kilse sözcülerinden biri, Kuzey Kore sempatizanı bir grubun kiliseye özellikle virüsü yaydığını iddia etmişti.

Bu komplo teorileri Güney Kore'de filyasyonu daha da zor hale getiriyor. Bugüne kadar 875'ten fazla kilise üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ancak sağlık çalışanlarına göre kilise üyesi yüzlerce kişi daha Covid-19 ve hastalığı başka kişilere de bulaştırıyor.

Kilise üyeleri 15 Ağustos'ta yine Seoul'ün merkezinde on binlerce kişinin katıldığı bir eylem düzenledi. Eyleme katılanların büyük çoğunluğu 50 yaşın üzerindeydi.

Hemen ardından eylemcilerin bazılarına yapılan testlerin sonucunda, 200 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Hükümet, kilise yönetiminden eyleme katılanların tam listesini istedi ancak kilise listeyi vermedi. Bu sebeple polis, cuma gecesi bir arama emri çıkarttı. Hemen ardından da kilisenin merkezine bir baskın düzenleyerek listeye ulaşmaya çalıştı.

Kilise ise tüm suçlamaları reddediyor.

Bu sırada virüs de yayılmaya devam ediyor. 15 Ağustos'taki eylem sırasında görev yapan 7 poliste de virüs tespit edildi.

Ülke genelindeki tüm kiliselerden, pazar günü yapılan ayinlere ara verilmesi istendi. Ancak 17 kilise bu talebe yanıt vermedi.

Başkan Moon, kurallara ve çağrılara uymayanlarla birlikte "bilinçli bir şekilde yanlış bilgi yayan" herkesin cezalandırılmasını istedi.

"Henüz vakalarda zirveye ulaşılmadı"

Bir yandan da ülkede kaynağı belli olmayan yeni salgınlar görülmeye devam ediyor. Sağlık yetkilileri, ülke genelinde bir salgının kapıda olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

KCDC direktörü Jeong Eun-kyeong, henüz vaka sayılarında zirvenin görülmediğini söylüyor:

"Lütfen evde kalın. Dışarı çıkarsanız da maske takın. Sosyal mesafe uygulamasında söylediklerimize uyun ki biz de öğrencilerimizin okula devam etmesini sağlayalım, ekonomiye destek olalım ve sağlık sisteminin çöküşünü önleyelim. Hastalarımızı da tehlikeden uzak tutmuş olalım."

Başkent'teki Ulusal Sağlık Merkezi'nden Doktor Ju Young-Su, hedeflerinin ölü sayısını en aşağıda tutmak olduğunu söylüyor. Asıl görevi, en ağır hastalara yatak tesis edebilmek. Şu an en kötü senaryoya hazırlanıyor:

"15 Ağustos'taki eylemde 2 binden fazla kişi enfekte olmuş olabilir. Kore sağlık ekipleri hastaları hayatta tutabilmek için elinden geleni yapıyor."

Ülkede bugüne kadar 309 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu, dünya genelindeki en düşük sayılardan biri. En başından bu yana koronavrüsle mücadeleye odaklanan ülkede başarılı şekilde ilerleyen bir takip, test ve tespit sistemi var.

Aylardır sağlık çalışanları, bölge bölge ortaya çıkan salgınları yayılmadan durdurmayı başardı.

Ancak bu son salgın, belli bir bölgeyle sınırlı kalmadı. Vaka sayıları hala birçok ülkeye göre çok düşük ancak Seul'de korku, bugüne kadar görülmemiş şekilde arttı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor 3. Sayfa
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Dünya
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi Magazin
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Kuzey Kore lideri Kim'in komada olduğu iddiasını güçlendiren adım
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Fatih Dönmez Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Eddie Newton Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Bursa Yangın Sakarya
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Güney Koreli yetkililer ülkenin yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 08:35:28. #1.15#
title