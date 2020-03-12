Güney Kore koronavirüsle mücadelede hangi özelliği ile ön plana çıktı?
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Güney Kore koronavirüsle mücadelede hangi özelliği ile ön plana çıktı? - Haberler
Koronavirüs, Güney Kore, Seul, Kore, Sağlık, Dünya, Güncel
BBC

Güney Kore koronavirüsle mücadelede hangi özelliği ile ön plana çıktı?

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'den sonra en fazla vaka sayısına sahip olan Güney Kore, virüs şüphesi bulunan kişilerdeki test uygulama kapasitesi ve 24 saat hizmet veren laboratuvarları ile örnek gösteriliyor

12.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:07
Güney Kore koronavirüsle mücadelede hangi özelliği ile ön plana çıktı?

Güney Kore'de koronavirüs şüphesi bulunan kişilerden alınan örnekler 24 saat hizmet veren bir laboratuvara gönderiliyor. Koronavirüse karşı mücadelede bu laboratuvarlar önemli bir işlev görüyor. Ülke çapında bu amaçla 96 kamu ve özel laboratuvar ağı kuruldu. Laboratuvarda test sonuçları 5-6 saatte alınıyor. Sağlık yetkilileri bu yaklaşımın hayat kurtaracağına inanıyor. Güney Kore'de kronavirüs vakalarında ölüm oranı yüzde 0,7 düzeyinde seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünya ortalaması ise yüzde 3,4. Ancak uzmanlar, birçok koronavirüs hastasının kayıtlara geçmediğini, bu nedenle gerçek ölüm oranının daha düşük olduğuna inanıyor.

17 GÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ GELİŞTİRİLDİ

Güney Kore 17 gün içinde koronavirüs testi geliştirip ülke çapında geniş bir laboratuvar ağı kurmayı başardı. Yetkililer, 2015'teki MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) salgınında edinilen tecrübenin ardından ders çıkarıldığını söylüyor. O salgında Güney Kore'de 36 kişi ölmüştü. Bunun üzerine bulaşıcı hastalıklarla ilgili strateji geliştirilmiş, Hastalık Kontrol Merkezi en kötü olasılıklara karşı hazırlıkları yürüten özel bir birim oluşturmuştu. Koronavirüs salgınında bu hazırlıkların önemli bir işlev gördüğü belirtiliyor. Uzmanlar, isabetli testlerle erken teşhisin ve bunun sonucunda uygulanacak karantinanın ölüm oranını düşürmede ve virüsün yayılmasını engellemede önemli olduğuna inanıyor.

GÜNEY KORE LABORATUVARLARINDA VARDİYALI ÇALIŞILIYOR

Laboratuvarlarda "31 no.lu hasta" adıyla anılan vakaya rastlanıncaya kadar her şey olağan görünüyordu. Bu hasta seyahat etmemiş ve bilinen koronavirüs vakalarıyla temas halinde bulunmamış olmasına rağmen virüs testi pozitif çıkmıştı.Bu kişi, Şinçeonji Kilisesi adıyla bilinen ve 200 bin üyesi olan bir tarikata mensuptu. Bu tarikat içinde hastalığın kaynağını ve etkilenen herkesi tespit etmek için hızla çalışmalar başlatıldı. Laboratuvarlarda çalışanlar aralıksız çalışmadan dolayı çok yorgun düşmüştü. Ancak yetkililer artık vardiyalar halinde çalışmanın düzene girdiğini söylüyor.

HAFTADA 140 BİN TEST YAPMA KAPASİTESİ MEVCUT

Güney Kore'de test kitleri bulmakta sıkıntı yaşanmıyor. Dört şirkete bu kitleri üretme lisansı verildi. Böylece haftada 140 bin test yapma kapasitesi yaratıldı. Güney Kore'deki Covid-19 testinin doğruluk oranının yüzde 98 olduğu belirtiliyor. Bu kadar fazla sayıda kişiye test uyguladığından dolayı Güney Kore örnek ülke olarak gösteriliyor. Ama yanlış adımlar atıldığı da oldu. Koronavirüsten en fazla etkilenen Daegu kentinde en az iki hasta hastanede yatak beklerden öldü. Başlangıçta tüm vakalar hastanede karantinaya alınıyordu. Şimdi ise doktorlar hafif belirti gösterenlerin hastane yerine evlerde izolasyona tabi tutulmasını, hastane yataklarının ise daha ciddi tedaviye ihtiyaç duyanlara ayrılmasını söylüyor.

''HAFİF BELİRTİ GÖSTERENLER EVDE TEDAVİ EDİLMELİ''

Kore Ulusal Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Kim Yeon-Jae: "Tüm hastaları karantinaya alıp tedavi etmek mümkün değil. Hafif belirti gösterenler evde tedavi edilmeli. Ölüm oranını düşürmek için strateji hedefinin değişmesi gerekiyor. Hasta sayısında büyük artış kaydedilen İtalya gibi ülkeler de stratejisini değiştirmeli" dedi. Yüksek oranda bulaşmanın görüldüğü yerlerde derhal test merkezleri kuruluyor. Bu hafta Seul'de bir çağrı merkezinde çok sayıda kişide koronavirüs çıkması nedeniyle sağlık uzmanları binanın dışında bir test merkezi oluşturup yüzlerce personele test uyguladı.

''YAŞLILARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI LAZIM''

Covid-19 hastaları iyileştikten sonra kan örnekleri inceleniyor. Bilim insanları, tespit edilen özel bir protein ile vücudun virüse karşı geliştirdiği antikorların belirlenebildiğini ve böylece aşı geliştirme umudu olduğunu söylüyor. 28 yaşındaki eski hastalardan biri olan Lee, Covid-19 hastalığının endişe yarattığını, ancak kendisinde fazla belirti ortaya çıkmadığını, sadece biraz öksürük olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Lee, "Kendi tecrübemden yola çıkarak temkinli ve güvenli olmanın önem taşıdığını, ama virüsten o kadar da korkmak gerekmediğini söyleyebilirim. Bendeki belirtiler soğuk algınlığından daha hafifti. Yaşlıların daha dikkatli olması lazım. Sağlıklı gençlerin ise fazla endişelenmesi gerekmiyor. Ama yine de gerekli önlemlerin alınması önemli." dedi.

YETKİLİLER HALA TETİKTE

Güney Kore'de alınan koruyucu önlemler henüz herhangi bir bölgeyi karantina altına almayı veya seyahat sınırlaması getirmeyi gerektirmedi. Şimdiki yöntem, şüpheli gelişmelerin izlenmesi, teste tabi tutulması ve tedavi uygulanmasını içeriyor. 50 milyonu aşkın nüfusuyla Güney Kore şimdiye dek hastalığın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yaptı. Okullar kapatıldı, işyerleri evden çalışmayı teşvik ediyor, çok sayıda insanın bir araya geldiği etkinliklere son verildi. Ancak her geçen gün başkent Seul'de sokağa çıkanların sayısı artıyor. Restoranlar, otobüsler, metrolar yeniden dolmaya başlıyor. Koronavirüs tehdidine karşı önlem almak normalleşti. Çoğu kişi (bulabilirse) maske takıyor. Kalabalık binaların girişinde ısıölçer kameralarla insanların vücut ısısı ölçülüyor. Asansörlerde el temizleme jelleri bulunduruluyor. Metro girişlerinde özel kostümlü görevliler insanlara sık sık ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatıyor. Güney Kore'de ve birçok ülkede bütün bunlar artık normalleşmiş olabilir. Ama yetkililer hala tetikte ve mevcut riskin hafife alınamayacağı kanısında. Herhangi bir kilise, ofis, apartmanda ortaya çıkacak bir salgın birçok şeyi değiştirebilir.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Haber
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar Haber
31 ton malzeme ile virüsün kökünü kazımak için yola çıktılar
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Irak'ın Bağdat şehrinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi: 3 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Uğur Akkuş Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Güney Kore koronavirüsle mücadelede hangi özelliği ile ön plana çıktı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 17:54:08. #1.14#