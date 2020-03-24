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Koronavirüs Gündem Araştırması Yayınlandı: Endişe Katlanarak Artıyor!

StratejiCo ve ERA Araştırma tarafından ortak bir iş birliği ile yapılan Koronavirüs Gündem Araştırması vatandaşın salgınla ilgili görüşlerini ortaya koydu.

24.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:34
Koronavirüs Gündem Araştırması Yayınlandı: Endişe Katlanarak Artıyor!

StratejiCo ve ERA Araştırma tarafından ortak bir iş birliği ile yapılan Koronavirüs Gündem Araştırması vatandaşın salgınla ilgili görüşlerini ortaya koydu. Söz konusu araştırma kapsamında 18 yaş ve üstündeki 406 kişi ile görüşen araştırmacılar, bu görüşmede katılımcılara salgınla ilgili düşünceleri sordu.

Endişeler Artmaya Devam Ediyor

Yapılan araştırma kapsamında vatandaşın salgınla ilgili yeterli bilgiye sahip olma oranı yüzde 79 seviyesine yükseldi. Bu seviye, bir önceki araştırmada yüzde 65 civarında idi. Yani bir önceki araştırmaya göre yüzde 9 oranında bir bilgi düzeyi artışı söz konusu.

Buna ek olarak kişilerin salgından dolayı endişe duyma oranı da yüzde 63 olarak ölçüldü. Bu, bir önceki araştırmada yüzde 37 düzeyindeydi ve ciddi bir endişe düzeyi artışının gözlemlendiği söylenebilir.

Koronavirüs verileri ile ilgili kaynaklarda en güvenilen kurum yüzde 51 ile Sağlık Bakanlığı oldu ve yine bir önceki araştırma ile kıyaslandığında yüzde 13 oranında bir artış mevcut. Yine Sağlık Bakanlığı üzerinden ilerlendiğinde katılımcıların yüzde 80 oranındaki kısmı Fahrettin Koca'yı başarılı buluyor.

Önlemlerin Yeterli Olduğu Düşünülüyor

Katılımcıların yüzde 56 oranındaki kısmı şimdiye kadar alınan önlemlerin yeterli olduğunu düşünürken yüzde 26 oranındaki kısmı ise alınan önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılım sağlayan kişiler söz konusu kısıtlamaların dört ay (ortalama) süreceğini düşünüyor.

Kaynak: Tamindir

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