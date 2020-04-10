Koronavirüs - Guardian: İngiltere'de huzurevlerinde ölen binlerce kişi resmi ölü rakamlarına dahil...
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The Guardian Gazetesi, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
BBC

Koronavirüs - Guardian: İngiltere'de huzurevlerinde ölen binlerce kişi resmi ölü rakamlarına dahil...

Guardian gazetesinin özel haberine göre, İngiltere genelinde huzurevlerinde koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı, resmi ölüm rakamlarına dahil edilmedi.

10.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:00
Koronavirüs - Guardian: İngiltere'de huzurevlerinde ölen binlerce kişi resmi ölü rakamlarına dahil...

Guardian gazetesi, yüzlerce insanın henüz resmi olarak sayılmadan onaylanmış veya koronavirüs şüphesiyle bakım evlerinde öldüğünü öğrendi.

İngiltere'nin en büyük hayır kurumu bakım hizmeti sağlayıcısının 120'den fazla sakininin son üç hafta içinde virüsten öldüğü düşünülürken, başka bir huzurevi ağının 88 ölüm kaydettiği bildiriliyor.

Rakamlardaki uçurum bakanların Covid-19'un toplumun en zayıflığı üzerindeki etkisini hafife aldıkları ve kuşatılmış huzurevleri ve işçilerine yeterince yardım edemediği konusunda uyarılara neden oldu.

Diğer hanelerde de, savunmasız nüfusa bakan bakım çalışanları yeterli kişisel ve virüsün hızını ölçmeye yarayan test ekipmanları olmadığını söyleyerek düzinelerce ölüm bildirdi.

Bakım endüstrisi ve Alzheimer Derneği, virüsün şimdi İngiltere'de yaklaşık 400.000 kişiye bakan yerleşkelerinin neredeyse yarısında aktif bir biçimde yayıldığına inandıklarını söylüyorlar. Bu oran, Salı günü İngiltere hükümeti başhekimi Profesör ChrisWitty'nin huzurevlerinin yalnızca %9'undanfazlasında Covid-19 var tahmininden daha yüksek.

Care England, huzurevlerindeki açıklanan resmi ölümün düşük olmasına karşın asıl ölüm oranının 1000'e yaklaştığını tahmin ediyor. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi bu hafta 27 Mart'a kadar İngiltere ve Galler çapında bakım evinde 20 kişinin öldüğünü söyledi.

'Eksik beyan'

Care UK'ın başkanı Profesör Martin Green, "Ölüm sayılarında eksik beyan görüyoruz. Ölümler henüz binlere ulaşmasa da o raddeye yükseliyor. Bakım evlerinde gerçekleşen ölümler için düzgün bir analize ihtiyacımız var ve hükümet bu bilgiyi toplamalı" diyor.

MHA tarafından yürütülen araştırmada Yorkshire'deki bir huzurevinin yaklaşık %70 demanslı sakininde enfeksiyon şüphesi var. MHA'nın Yorkshire'deki başka bir evinde 13, Northamptonshire'de ise 11 kişi öldü. Sağlık kuruluşu, ayrıca huzurevlerinin yarısında enfeksiyon vakaları olduğuna inanıyor.

Luton'dan ayrı bir bakım evi Çarşamba günü 5'i Covid-19 pozitif çıkan 15 kişinin öldüğünü söyledi. İskoçya'dan 3 bakım evi bu hafta 30 ölüm duyurdu ve basın raporları geçen hafta 36 ayrı bakım evi ölümü listeledi.

Oxford Üniversitesi Nuffield Sağlık Bilimleri Bölümü'nden kıdemli istatistikçi Jason Oke mevcut rakamların "açık bir şekilde pandeminin şiddetinin hafife alındığını" söyledi.

"Asıl endişemiz altı ay içinde sayıların daha fazla artacağını keşfetmemiz, çünkü kimse huzurevlerinde neler olduğunu saymıyordu." diyor

Virüsün, özellikle izole edilmesi zor olan demans hastaları arasında, evlerde hızla yayıldığı korkusunun ortasında, bakım liderleri ve sendikalar daha fazla test ve kişisel koruyucu ekipman sağlamak için derhal harekete geçilmesini talep ediyor.

'Öncelik olmalı'

Alzhemier Derneği Perşembe günü yüz binlerce demans hastasının bakım evlerinde terk edilmelerinden korkuyorlar. İşçi sendikası ayrıca kişisel koruyucu ekipmanların eksikliğiyle ilgili bakanlara belgeler yolladı. Belgelere örnek olarak huzurevi işçisinin maske eksikliğinden dolayı çantayla yüzünü saklaması gibi olaylar bulunuyor.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük ölüm sayısı yalnızca NHS İngiltere'de bildirilen ölümleri içeriyor. Bu da Çarşamba günü yaklaşık 8000'e tırmandı.

ONS (Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi) bu hafta İngiltere ve Galler'deki bakım evlerindeki ölümlere ilişkin istatistikleri yayınlamaya başladı, ancak mevcut rakam - 27 Mart'a kadar olan haftadaki 20 ölüm- günlük hastane ölüm oranının 12 gün gerisinde kalıyor ve sadece kayıtlı ölüm belgelerine dayanıyor, işlemek için ortalama beş gün gerekiyor.

Bu da zaman farkını 17 güne getiriyor ve sosyal bakım operatörleri bunun enfeksiyon ve ölümcül olayları hesaplamak için çok yavaş olduğunu belirtiyor.

Yalnızca hastanelerdeki ölümleri sayarak, bakanlar bakım evlerinde ölen yaşlıların ölümlerini halının altına süpürüyor." diyor Hove Millet Vekili ve kendisi kabine bakanlarını Covid-19'la savaşmaya çağırıyor.

"Eğer sosyal bakım diğer sektörlerle eşleşen bir öncelik olsaydı hükümet şu an sayım yapıp harekete geçerdi." diyor

ONS yalnızca Nüfus Dairesi'nde girilen ölümlerin istatistiklerini çıkarabileceğini söylüyor ve "kayıt ve koroniyal sürecin mevcut koşullar altında nasıl adapte olduğunu daha iyi anlamak için ortaklarla birlikte çalışıyor."

Çarşamba günü 71 yaşındaki kardeşi Umar'ı Covid-19'a kaybeden Kuzeybatı İngiltere'nin eski başvekili Nazir Afzal, İngiltere'nin koronavirüs ölümlerini "eksik bildirmekte olduğunu" söyledi.

"Görünen o ki bazı insanlar bu salgını ciddiye almıyor. Eğer her gün sevdiklerini kaybeden binlerce aileyi ve topluluğu anlasalardı, ciddiye alabilirlerdi."

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığından bir sözcü şöyle konuştu: " Sosyal bakım sektörüne koronavirüsle savaşında ihtiyacı olan desteği vermeye kararlıyız ve bunun için Halk Sağlığı İngiltere (Public Health England) ile yakından çalışıp, bakım evlerinde etkiyi izleyemeye devam edeceğiz."

"Hükümet, yerel makamların yetişkinlere yönelik sosyal bakım gibi temel hizmetlerin baskılarına yanıt vermesine ve NHS taburculuk hizmetini geliştirmesine yardımcı olarak 2,9 milyar sterlin açıkladı ve hastaların eve güvenli bir şekilde dönmelerine izin verdi."

Salgın sırasında insanların huzurevlerine yerleşmesine ve oradaki bakımları için geniş çaplı bir kılavuz yayınladık ve topluluktaki hayati rolleri doldurmaları için 8000 eski sosyal çalışanı görevlerine geri getiriyoruz.

"Ayrıca ülke çapında 26.000'den fazla bakım çalışanlarına 7.8 milyondan fazla koruyucu kişisel ekipman yolladık ve hızla sosyal bakım çalışanlarının testlerini artırmaya yönelik çalışıyoruz'

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hastanede bulunan kişileri kimlerin ziyaret edebileceğine dair rehberlik tekrar yapılan gözden geçirme sonrası Çarşamba günü, İngiltere'deki hastanelerin dörtte birinin demans, öğrenme özrü veya otizm hastalarına bakım verenleri yasakladığını gösterdi.

Kampanyacılar tarafından memnuniyetle karşılanan bu yeni rehberlik düzenlemesi, yakın aile üyeleri ve akıl sağlığı sorunu olanların bakıcılarının da artık sevdiklerini hastanede ziyaret etme hakkına sahip oldukları anlamına geliyor.





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