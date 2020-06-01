Koronavirüs: Guardian gazetesi İngiltere'de hastanelerin Covid-19 tedavisi için beş yeni ilacı... İngiltere'de 30 hastane Covid-19 tedavisi için umut veren beş ilacın denenmesi için yüzlerce gönüllü arıyor.

İngiltere'de 30 hastane Covid-19 tedavisi için umut veren beş ilacın denenmesi için yüzlerce gönüllü arıyor. İngiliz Guardian bu ilaçların hangileri olduğunu ve hangi özellikleriyle denemeye değer bulunduğunu yazdı.

Guardian'a göre Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), ABD Başkanı Donald Trump tarafından kullanımı teşvik edilen hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurması ardından, İngiltere'de bilim insanları Covid-19'un seyrini hafifletmesi ve daha az insanın yoğun bakıma ihtiyaç duyması umuduyla beş yeni ilacı deneyecek.

Hastaneler şimdi bu ilaçların denemeleri için gönüllü olacak yüzlerce hasta arıyor.

Denenecek ilaçlar arasında kan sulandırıcı olarak kullanılan Heparin de var. Halen bazı kas, akciğer ve kan hastalıklarının tedavisi konusunda denemeleri süren bu ilacın güçlü anti-viral ve anti-inflamatuar etkileri olduğuna ilişkin veriler var.

Denemeler İngiltere'de doktorlar, bilim insanları, Ulusal Sağlık Hizmetleri ve ilaç sanayi işbirliğiyle yürütülen Covid-19 araştırmalarını hızlandırma programının bir parçası. Denemelerin amacını, Southhampton Biomedikal Araştırmalar Merkezi'nden solunum hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tom Wilkinson şöyle özetliyor:

"Hem güvenli hem de etkili bir şekilde hastalığın etkilerini hafifletebilecek, süresini kısaltabilecek ve hastaların yoğun bakıma ihtiyaç duymamasını sağlayacak bir tedavi bulmayı amaçlıyoruz."

Araştırmacılar bir an önce denemelere başlamak için mümkün olduğunca çok gönüllü bulmaya çalışıyor ve her bir ilaç için normal tedavi yerine bunu denemeye istekli aşağı yukarı 60 kişilik bir grup oluşturmayı hedefliyorlar ama koronavirüs vakalarının sayısı azalırken, şu ana kadar denemeler için gönüllü olan hastaların sayısı çok az.

Denemeler Londra'da Başbakan Boris Johnson'un tedavisinin yapıldığı St Thomas ve Guy's hastaneleri ile Liverpool, Manchester, Leeds, Leicester ve Glasgow ve geçen hafta sonu insanların plajlara akın etmesiyle salgının yeniden yayılması konusunda endişelerin büyüdüğü sahil kenti Southend'deki önde gelen hastanelerde yürütülecek.

Denenecek ilaçlar

Guardian ilk kez denenecek bu ilaçların listesini de verdi

Bunlar İngiltere'de uzmanların 200 potansiyel ilaç adayı arasından denemeye değer bulup seçtikleri. Eğer yapılan denemelerde yararlı olmadıkları anlaşılırsa, bir grup ilaç daha denenecek.

Denemeler olumlu sonuç verirse, daha sonra Oxford Üniversitesi tarafından başlatılan ulusal araştırma programının birer parçası olacaklar.

İlaçların her birinin önümüzdeki aylarda 60 civarında hasta üzerinde denenmesi gerekecek. Eğer yeterli sayıda gönüllü hasta bulunamazsa, diğer ülkelerle işbirliğine gidilmesi ya da hastaneye başvurmayan ama hastalığı evinde ağır geçiren hastalar arasından gönüllü aranması yollarına gidilecek.