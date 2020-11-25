Koronavirüs grip farkları: Covid 19'u gripten ayıran en önemli fark nedir?

Kış aylarına girilmesi sebebiyle grip vakaları artmaya başladı. Koronavirüs vakalarının da arttığı bu dönemde bir sorunun cevabı çok merak ediliyor: koronavirüs ile grip farkı nedir? Koronanın soğuk algınlığından farkı nedir? Koronavirüs olmadığınızı nasıl anlayabilirsiniz?

Koronavirüs salgınında vakalar hızla artıyor. Soğuk havaların etkisini gösterdiği şu günlerde uzmanların en büyük korkusu kişilerin mevsimsel grip ve koronaya aynı anda yakalanmaları. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, bu önemli soruya net cevaplar verdi. Koronavirüs ile grip arasındaki fark nedir?

KORONAVİRÜS İLE GRİP ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, "Covid-19'un farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması ve hastaneye yatış gerekliliği. En önemli farkı bu" dedi.

İnsanların aynı anda hem grip hem de Kovid-19 ile hasta olma olasılığı sağlık uzmanlarının şu anda en çok korktuğu senaryo. Aynı anda iki solunum yolu enfeksiyonu ile mücadele etmek bağışıklık sistemi için felaket olabiliyor. Bir enfeksiyonla savaşmak, bağışıklık sisteminin başka bir istilacıdan geçici olarak uzak durmasını sağlıyor. Vücudun bir grip enfeksiyonuyla başa çıkıyorsa ve ardından "SARS-CoV- 2"ye maruz kalırsa bağışıklık sisteminin ikinci virüsü etkisiz hale getirmek için gereken çok sayıda antikoru üretmek için aniden vites değiştirmesi zor.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Emri, grip ile Kovid-19'u karşılaştırdı. Mevsimsel gripte, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı olabildiğini ifade eden Emri, "Belirgin olan eklem ve kas ağrılarıyla ağır seyreder. Genellikle akciğere kadar inmediği, üst solunum yolunda kaldığı bilinir. Akciğerde olmadığı için de zatürreye neden olmaz. Kuru öksürük olabilir ama en önemli şey gerçekten yüksek ateş olması ve hastayı yatağa düşürmesidir." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kovid-19'un başında da aynı grip belirtileri gibi kuru öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı yaşandığına dikkati çeken Emri, şunları kaydetti:"Kovid-19'un farkı çok kısa sürede akciğere iniyor olması. Akciğere indiğinde de en önemlisi her iki akciğerimizi de kısa sürede etkileyen zatürreye neden olması ve hastaneye yatış gerekliliği. En önemli farkı bu. Burun akıntısı ve boğaz ağrısı gripte, tat ve koku problemleri Kovid-19'da ayırıcı özellik olarak tanımlanabilir. Her iki hastalığın birlikte görülmesi, Kovid-19'un daha ağır seyretmesine neden olacağından, grip ve Kovid-19'u aynı anda alma olasılığınızı azaltmak için grip aşısı yaptırmalısınız. Aşı sizi Kovid-19'a karşı korumaz. Ancak hastalanırsanız bağışıklık sisteminizin gripten korunmasına yardımcı olur. Ateş veya başka herhangi bir semptom da hissederseniz Kovid-19 testi yaptırmalı ayrıca doktorunuzu da aramalısınız. Kovid-19 ve grip semptomları çok benzer olduğundan doktorunuza ayrıca grip testi yaptırmanız gerekip gerekmediğini de sormalısınız."

"KORONAVİRÜSTE EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİ ATEŞ, KURU ÖKSÜRÜK VE HALSİZLİK"

Salih Emri, Kovid-19'da En sık görülen yakınmaların ateş, kuru öksürük ve halsizlik olduğu bilgisini paylaşırken, daha sıklıkla baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, balgam, nefes darlığı, kas ve eklem ağrıları, titreme, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle karşılaştıklarını belirtti. Hastalık şiddetli olduğunda yüksek ateş, kan tükürme, beyaz kürelerde azalma, böbrek yetmezliği, solunum yetmezliği ve kalp kası iltihaplanmasının görüldüğünü kaydeden Emri, doktorların Kovid-19'un vücut üzerinde kısa ve uzun vadeli etkilerini öğrenmeye devam ettiğini aktardı. Emri, bazı insanlar için hastalığın grip semptomları ile başladığını belirterek, sonunda Kovid-19'un akciğerleri, kara ciğeri, böbrekleri ve hatta beyni bile etkileyebildiğini ifade etti.