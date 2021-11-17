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Koronavirüs göz sağlığını tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni tip korona virüsün en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş ve yorgunluk yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Yeni tip korona virüsün en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş ve yorgunluk yer alıyor. Ancak uzmanlar salgının görme fonksiyonlarını

olumsuz etkileyebileceğini de söylüyor..

Covid-19'un göz sağlığına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Yusuf Yıldırım, göz enfeksiyonlarındaki artışa dikkat çekti..

Salgın nedeniyle ihmal edilen kontrolleri ise

daha büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor..

Koronavirüs göz sağlığını tehdit ediyor

Koronavirüs göz sağlığını tehdit ediyor

Koronavirüs göz sağlığını tehdit ediyor

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