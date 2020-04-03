Koronavirüs: Google Covid-19 salgınında bireylerin kurallara ne kadar uyduğunu gözlemeye başladı
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İngiltere, Google, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Google Covid-19 salgınında bireylerin kurallara ne kadar uyduğunu gözlemeye başladı

Google, koronavirüs salgını dönemi boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı.

03.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:53
Koronavirüs: Google Covid-19 salgınında bireylerin kurallara ne kadar uyduğunu gözlemeye başladı

Google, koronavirüs salgını dönemi boyunca 130 ülkede, hatta aynı ülkenin farklı bölgelerinde insanların hareketlerini izleyerek farklı eğilimleri belgelemeye ve bunları yayınlamaya başladı.

Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.

Şirket bunu yaparken bireylerin özel yaşamlarının gizliliğinin korunacağına söz verdi.

Analizler Google Maps ya da şirketin diğer cep telefonu uygulamalarından biri üzerinden gelen yerel verilerin kullanılmasıyla oluşturuluyor.

Nasıl yapacak?

Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu.

Şimdi aynı veriler, aşağıda sayılan yerlerdeki insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.

Google bu bilgilerin sağlık yetkilileri ve diğer uzmanlara salgınla mücadele amaçlı planlamalarında yardımcı olmasını ve umuyor.

Şirketin blogunda "Bu bilgiler yetkililerin, insanların hareket kalıplarını anlamalarına ve çalışma saatleri, ya da evlere yapılacak servislerin saatleri gibi konulardaki tavsiyelerini şekillendirmelerine yardımcı olabilir" deniyor.

Aynı şekilde bu bilgilerin, örneğin ek otobüs ya da tren seferi koymak gibi kalabalıkları engelleyici önlemlere de veri oluşturabileceği düşünülüyor.

Kişisel bilgiler konusunda kaygılar

Şirket, bireylere ait bilgilerin korunması için kullanıcılara ait kayıtların anonim bir şekilde tutulacağını ve rastgele oluşturulan başka verilerin içine gizleneceğini, ayrıca istemeyenlerin bilgi vermeyi reddedebileceğini söylüyor.

Sonuçta Google tarafından toplanan veriler en genel düzeyde bir bölgede evde kalma tavsiyesine ya da yasağına 48 saat öncesine göre ne ölçüde uyulduğunu sergileyecek.

Ancak bu verilerin kendisi de, insanların hareketlerini değiştirme potansiyeline sahip. Verileri görerek kalabalık yerlerden kaçınabilecekleri gibi, çok sayıda insan dışarıda diye düşünerek kendileri de çıkmaya karar verebilirler.

İlk veriler : İngilizler ve Fransızlar arasındaki farklar

İlk veriler 29 Mart gününe ait ve o günkü insan hareketlerini 3 Ocak ve 6 Şubat arasındaki beş haftalık dönemle karşılaştırıyor. Örnek olarak İngiltere ve Fransa'daki sınırlamalar ve yarattığı farklı sonuçlar görülebiliyor.

İngiltere'de bu karşılaştırmanın sonuçları şöyle:

Aynı veriler Fransa için ise daha farklı sonuç veriyor:

Google'ın yeni veri toplama ve analiz açıklaması Avrupa Birliği Adalet Bakanı Vera Jourova'nın teknoloji devi şirketlere yaptığı çağrıdan bir gün sonra geldi.

Jourova şirketlerden virüsle mücadele amacıyla topladıkları bilgileri bilim insanlarıyla paylaşmalarını istemişti.

AB Adalet Bakanı ayrıca büyük teknoloji şirketlerini sahte haber ve bilgilere engel olmak için yeterli çabayı göstermedikleri gerekçesiyle de eleştirmişti.





Koronavirüs: Google Covid-19 salgınında bireylerin kurallara ne kadar uyduğunu gözlemeye başladı
BBC

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Google Covid-19 salgınında bireylerin kurallara ne kadar uyduğunu gözlemeye başladı
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