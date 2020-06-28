Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı (1)
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Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı (1)

İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) başladı.

Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı (1)
28.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:40
İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün gerçekleştiriliyor. Üniversite adayı öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde ikinci oturum heyecanı yaşadı. Maskeli, sosyal mesafeli olarak sınava giren öğrenciler bugünkü oturumda 180 dakikada 160 soruyu cevaplayacak. 

"DAHA ÖNEMLİ BİR SINAV BİZİM İÇİN"

Türkçe, Matematik alanında sınava girecek olan Ece Boyacı, "Dün daha rahattı bugüne göre. Bu sınavda alanlarımızı seçeceğiz. Daha önemli bir sınav bizim için. İnşallah herkes istediği bölüme girer. Dünkü sınav herkese hitap eden bir sınavdı. Bugünkü sınav çalışanın başarılı olacağı bir sınav. Psikoloji düşünüyorum ben. Eşit ağırlıkta ya hukuk ya da psikoloji tercih eder genellikle. Üniversitede sınava girmek çok farklı. Sıralar çok yakın. Tedbirlik olmak gerekiyor" dedi.

"ARKALARINDAN DUA EDİYORUZ"

Üniversite adayı öğrencilerden Elif Tel ise, "Bu oturum daha önemli, o yüzden heyecan had safhada. Koronavirüs süreci hepimiz için eşitti, herkes evindeydi. Kimsenin şikayet etme hakkı yok. Çalışabildiğimi düşünüyorum. Bakalım sonuç gösterecek" diye konuştu. Velilerden Meral Özay da "Anne olarak duygulanıyoruz. Hayatlarının sınavlarına giriyorlar. Evlatlarımızı gönderdik içeri arkalarından dua ediyoruz. Koronavirüs sürecine denk gelmesi çok etkiledi psikolojik olarak ama çocuklar çok metanetliler. Bizleri çok şaşırttılar. Gençler daha soğuk kanlılar" ifadelerini kullandı. Bugün gerçekleşecek sınavda öğrenciler 40 Matematik, 40 Fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testini çözecek. 

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- İstanbul

Kaynak: DHA

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