Koronavirüs gölgesinde sıla yolu
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Koronavirüs gölgesinde sıla yolu

aktardı. 30 yıldır Avusturya'da yaşayan Ümmet Holat, her yıl karayoluyla Türkiye'ye gittiğini dile getirerek, memleket hasretinin kelimelerle anlatılmayacağını söyledi.

Koronavirüs gölgesinde sıla yolu
25.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:17
aktardı. 30 yıldır Avusturya'da yaşayan Ümmet Holat, her yıl karayoluyla Türkiye'ye gittiğini dile getirerek, memleket hasretinin kelimelerle anlatılmayacağını söyledi.'MEMLEKET HASRETİ HER ZAMAN İÇİMİZDE OLAN BİR ŞEY?Holat, 'Her ne kadar 30 yıldır Avusturya'da yaşıyor olsak da işin içine memleket, vatan girince her şey değişiyor. Kapıkule'ye her vardığımızda Türkiye yazısını gördüğümüzde veya memur kardeşimizle ilk selamlaştığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Memleket hasreti her zaman içimizde olan bir şey. Biz aslında Avrupa'nın içerisindeki Türkler, daha farklı düşüncelere gidiyoruz. Çünkü senede bir kez geliyoruz, o bir kez sıla-i rahim yapıp, oradaki eşimizi, dostumuzu, akrabamızı ziyaret ediyoruz. Anlatılmaz yani' Memleket hasretini hangi cümlelerle daha düzgün anlatabilirim bilmiyorum. Bunu gerçekten yaşayan insanlar bilir. Bütün aileniz Avrupa'da yanınızda dahi olsa, onlarla birlikte yaşasanız bile, yine de vatan yine de vatan? ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE HASRETİ İÇİMİZİ KAVURUYOR?Emekli olduktan sonra da Almanya'da yaşamını sürdüren Aydın Şahan ise bu yıl tatil planının gecikmeli olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte sıla yoluna çıkan Şahan, 'İzin zamanı her yıl Türkiye'ye gidip geliyoruz. Şuan emekli olduğumuz için zaman sıkıntımız olmuyor. Normalde ramazan ayından önce gidiyordum. 2 yıl önce eşimi kaybettim. Şimdi artık tek olarak gidiyorum. Türkiye hasreti içimizi kavuruyor. Onun için her sene kendimizi zorunlu hissediyoruz gitmek için. Ama bu sene koronavirüsten dolayı bizi geç bıraktılar gidemedik. Şimdi yollar açıldı bizde yolara çıktık. Türkiye 14 günlük karantinayı kaldırdığı için özellikle gidiyoruz ki, buradan rahat edelim. Ama oraya gittiğimiz zaman da kurallara uyacağız. Kurallara uyarsak, biz kendi kendimizi korumazsak kimse bizi korumaz' diye konuştu.'OTELİMİZDE TÜM ÖNEMLERİ ALDIK?Sırbistan'da 4 yıldızlı otel işleten Türk iş adamı Fevzi Şilik, Türkiye izin yolu üzerinde bulunan otelde Avrupa'nın birçok ülkesinden gurbetçilerin konakladığını söyledi. Koronavirüs sürecinde normalleşme sürecinde gerekli önlemleri otel olarak aldıklarını dile getiren Şilik şöyle devam etti'Şu an izin yolu da başladı. İzin yoluna çıkan bütün gurbetçi vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz şunlardır; Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın tüm ülkelerinden izine gidecek olan vatandaşlarımıza şunu belirtmeliyim ki, Sırbistan'dan her hangi bir kısıtlama yok. Sırbistan'dan transit geçmek zorunda değilsiniz. Sırbistan'da kalabilirler, otelimizde konaklayabilirler. Burada bütün önlemlerimizi aldık. Otelimizde şu anda her türlü hijyen ve dezenfeksiyon uygulaması yapılmaktadır. O yüzden gurbetçi vatandaşlarımıza şunu diyoruz; acele etmeye gerek yok. Anlıyoruz ki bugün Avrupa'da herkes bir an önce vatana gitmek istiyor. Tabi ki vatanımızda onları bekleyenler var ama yine de tedbirli gitmekte fayda var. Allah korusun yollarda kaza olayı maalesef oluyor. Sırbistan sınırına girişte biraz daha kalabalık var. Ama sabır diyoruz. Bu korona sürecinde yollarda da çok sıkıntılar yaşanıyor. O sebepten dolayı sabredip vatana rahatlıkla ulaşmanızı dileriz.?'BAYRAĞIN DALGALANDIĞINI GÖRMEK BİZE YETİYOR?

Fransa'nın Paris şehrinden yola çıkarak kardeşi Mustafa Abaz'ı Almanya'dan alıp Türkiye yoluna çıkan Hatice Abaz da vatan hasretini gidermek için memleketi Konya'ya gidiyor. Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin daha güvenli olduğunu ifade eden Mustafa Abaz, Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla daha çok önlem aldığını söyledi. 45 saatlik bir yolcukları olduğunu dile getiren Abaz, koronavirüs de olsa, biz vatan hasretimiz için gidiyoruz? dedi. Türkiye'ye olan özlemlerinin doruklarda olduğunu belirten Hatice Abaz, 'Kapıkule'den girdik mi bize yetiyor. Kapıkule'de bayrağımızın dalgalanması yetiyor. Her şeye bedel, bütün bu çektiklerimize değiyor' ifadelerini kullandı. 


- Avusturya

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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